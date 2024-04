Es parte de ese semillero de Disney Channel y a los 27 años Zendaya Coleman lleva tiempo convertida en una referente de la Generación Z. El gran estallido vino tras Euphoria, la serie de HBO que protagonizó y a lo que se le suman sus participaciones como MJ en el mundo de Spiderman.

A pocos días de estrenar como protagonista de "Desafiantes', debutando con el director italiano Luca Guadagnino en la piel de una estrella del tenis, Zendaya confiesa lo mal que la pasa con la popularidad y para colmo su relación con el Hombre araña (Tom Holland) sólo duplicó la atención. "¿Cómo será mi futuro? ¿Siempre seré una persona pública?' se pregunta la actriz nacida en Oakland (California) que tiene cierto sabor amargo sobre cómo se manejo su carrera y por eso pretende tomar las riendas de su profesión.

"No sé cuántas opciones tenía. Tengo sentimientos complicados sobre los niños, la fama, estar en el ojo público o ser una niña actriz. Hemos visto muchos casos en los que esto es perjudicial, Y creo que recién ahora, como adulta estoy empezando a decir: 'Oh, está bien, espera un minuto: solo he hecho lo que sabía, y esto es todo lo que he conocido. Casi estoy pasando por mi fase de angustia adolescente ahora, porque antes no tenía tiempo para hacerlo. Me sentí como si me hubieran empujado a una posición muy adulta' siendo el sostén de su familia muy temprano. Hubiese querido ir a la escuela', se lamentó.



TIPS

Zendaya comenzó como modelo infantil y bailarina de respaldo. Fue con su papel Rocky Blue en la serie de Disney Channel, Shake It Up (2010-2013) que saltó a la fama.