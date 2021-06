"La culpa es de la China" es el segundo disco que el sanjuanino Gastón Seminara acaba de lanzar en Spotify, con canciones propias y para el que grabó todos los instrumentos. El título hace clara alusión a la pandemia aunque en el arte de tapa, -"para despistar", dijo- aparece China Zorrilla. Los ocho temas del álbum que el artista ubica en el rock pop, se suman a la misma cantidad contenidos en "Los reyes son los padres" editado el año pasado, ambos a través del sello sueco Amuse.



Dos discos en la plataforma de mayor difusión, pero para él la música es un hobby. Docente en la UNSJ y Licenciado en Administración de Empresas, Gastón contó a DIARIO DE CUYO cómo surgieron los álbumes que hoy tiene colgados en la famosa plataforma, porque son enteramente productos surgidos en pandemia.



Seminara toca la guitarra desde los 17 años, registró varios temas en SADAIC pero nunca se había dado la ocasión para grabarlos. Actuó en varias oportunidades en público con distintas formaciones, como con la banda Camafeo que tenía en 2014 junto a Daniel Gómez, Eduardo Vellio, Carlos Francile y Milli Yacante. Estaba por grabar junto a otros músicos amigos cuando comenzó la cuarentena el año pasado y todo se diluyó. Fue cuando decidió armar un estudio en su casa, comenzó a tocar "para despuntar el vicio" y en tres meses tenía varios temas propios. "Me había cansado de no poder tocar y entonces saqué la guitarra, armé lo que me faltaba del estudio, me compré un bajo y un teclado y me puse a tocar un poco. Después empezaron a salir cosas y comencé a armar temas, cuando tuve unos cuantos se los mandé a Amuse, porque un amigo me recomendó. Apenas lo mandé me contestaron, hice los cambios técnicos que me pidieron y los subieron a Spotify", comentó. Y así salió el primero, que tiene un hilo conductor entre las canciones, "hablan de la desilusión", dijo y después siguió enganchado en una inercia compositiva que lo llevó a los temas que componen La culpa es de la China. Sus letras "no necesariamente autorreferenciales, pero sí son temas que tienen que ver con sentimientos" y para todos comenzó tocando con una guitarra criolla, después siguió con todos los instrumentos y en su estudio casero -en el que tiene "algunas placas interesantes"- mezcló y masterizó. "Aprendí mucho en estos meses y lo sigo haciendo", expresó el rockero que es fanático de Iron Maden, pero también de Jamiroquai y Lenny Kravitz.



Aunque lo hiciera como pasatiempo, Seminara había hecho su propio análisis del mercado. "Quizás con otros géneros no pasa tanto, pero en San Juan en lo que respecta al rock, en el circuito de bares la gente todavía no está muy abierta a escuchar bandas con temas propios, piden más covers y los mismos dueños piden covers. En los metaleros es distinto, sí les gusta algo con más personalidad, pero en el resto cuesta", aseguró este inquieto músico que pudo dar rienda suelta a su creación y aunque no piensa colgar el título en Ciencias Económicas, no descarta hacer alguna presentación cuando se normalicen los espectáculos para mostrar este set list propio.