"¡Exploto de amor y de felicidad! Me atraviesan muchas emociones en este momento! La música siempre me lleva a lugares mágicos y a situaciones extraordinarias! Gracias gracias gracias!!! Nunca dejen de soñar", escribió Valentina Echegaray en sus redes. Y de lo que hay detrás de esas palabras (al menos de un parte) habló con DIARIO DE CUYO. Inquieta y comprometida con su proyecto musical, "Echega" -como se la conoce en el ruedo- armó las valijas y viajó acompañada por el guitarrista Fausto Méndez, para mostrarlo en Buenos Aires, por primera vez.



La cantautora sanjuanina se presentará esta noche en el ciclo "Músicas de aquí y de allá", organizado por Panda Rojo Espacio Cultural, donde compartirá escena con pares de distintas provincias y diferentes estilos: Azul Schenquerman y Biloba, de Buenos Aires; Cecilia y el Sr. Vinilo, de Formosa y Buenos Aires; y Mariana Päraway, de Mendoza. Y el sábado hará un set acústico en Palermo.



"Quiero mostrar mi música allá. Hace muchos años lo estoy haciendo solo en San Juan y he tenido la posibilidad de tocar en Mendoza, pero no más que eso. Justo voy a ver a Green Day en Vélez, que me gusta mucho, y se armó esto. Cada vez que voy a Buenos Aires aprovecho para hacer algo de mi proyecto, si no estoy haciendo algo de fotos estoy trabajando con algún productor, pero nunca había ido a tocar en vivo", contó Valentina, quien comentó que ya se están abriendo otras puertas a raíz de estas presentaciones.



"Unirse entre músicas, conocer músicos de otros lugares y mostrar lo que hacemos es una experiencia muy hermosa. Cuando la música se une es más fuerte, más poderosa", sentenció la artista, que aseguró que las artistas siempre han buscado y generado sus espacios, "lo que pasa es que quizás ahora tenemos un lugar más importante por el contexto social que estamos viviendo". Y agregó: "Pienso que también hay una cabeza distinta. Antes era como que la sociedad te decía que teníamos que competir entre nosotras, te comparaba... y ahora eso se ha deconstruido y hemos comprobado que si nos unimos podemos llegar a lugares muy buenos. Todas somos distintas, hacemos cosas distintas y de repente si unimos dos ideas o proyectos, sale algo mejor, llegás a abrir otros canales, aprendés... Hoy, en vez de competir entre nosotras, nos estamos inspirando y apoyando".



Temas propios nuevos -que serán un adelanto de su tercer disco, aún sin fecha de salida- y reversiones de algunos anteriores son el fuerte del set acústico con el que Echega se dará a conocer en "la jungla", como dijo la también mamá de dos niños, que ya tiene dos discos anteriores, aunque considera que este será el primero de una nueva etapa, más profesional y consciente.



"Abrazo fuerte a la Vale hace unos años que hizo esos discos, porque están buenísimos, pero no tenían el nivel de profesionalismo que hoy por quiero sostener", explicó la compositora, que se define como "muy autoexigente" y que prefiere mantenerse lejos de los rótulos.



"No me quiero encasillar en ningún género, estoy explorando y haciéndolo con mucho amor, que creo que es lo que importa. Dos grandes géneros que me gustan mucho son el rock y el soul, pero estoy en una búsqueda de mi propio mundo, quizás puedo complementar con otros, sin dejar mi estilo, mi esencia. Soy antietiqueta, me gusta fluir, conocer y conocerme en diferentes momentos", se explayó Valentina. Y acotó: "Cuando tengamos todas las canciones terminadas voy a poner la fecha de presentación, mientras tanto estoy disfrutando del proceso y de todo esto que está pasando".