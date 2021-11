Aprendió a tocar la guitarra solo en su Guaymallén natal a los 12 años. Después, la primera canción que le enseñaron fue San Juan por mi sangre. A la distancia, Sebastián Garay dice que aquello fue una señal de que su destino se uniría con esta provincia, a dónde reside ahora. Con una trayectoria musical de más de 10 años, dos discos y un anecdotario que lo liga a figuras de renombre nacional e internacional como Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat, Jorge Drexler y Abel Pintos, Garay dará este miércoles su primer concierto en la Sala Auditorium del Teatro del Bicentenario (a las 21, $500).



"Yo vengo del folclore, disfruto de cantarlo, pasa que la canción de autor se vale mucho del rock, del pop, del trap, pero me gusta poder cantarte una tonada o un flow, me gusta andar esos caminos y valerme de esas herramientas para poder contar en poesía o canciones lo que transito y lo que he vivido" comentó a DIARIO DE CUYO el músico que hace dos años formó pareja con una sanjuanina (María José Aubone, artesana textil) y tuvieron una hija.



En este show, que será el puntapié para la gira de verano 2022, también presentará el single "Tú", lanzado en septiembre, producido por Abel Pintos, de quien ha sido telonero en más de una ocasión, y con quien ha forjado una relación cercana.



"Más allá del artista increíble que conocemos, yo tengo un amigo en Abel. En Mendoza, hace 10 años atrás él me dijo "no sé cuándo, pero vamos a hacer algo juntos". Abrí conciertos suyos, lo invité a grabar en mi disco, en "Estrella". Es muy importante para mí (la relación con él) es un número uno, además tiene muchos proyectos, que me invite a trabajar con él está buenísimo" dijo Garay, quien adelantó que el autor de Cien años producirá su tercer disco.



"Es como un disfrute, como si me invitaran a comer un asado, que me digan, "vení vamos a celebrar la vida y este camino", así lo veo. Lo siento un par, pero porque él me lo hace vivir de esa manera" agregó y destacó otros hitos de su carrera.



"Yo agradezco a la vida cosas que me han pasado, así de increíbles, como haber cantado con Joan Manuel Serrat 'Esas pequeñas cosas', le abrí un concierto a Sabina, con Drexler compartí escenario también", enumeró. También conoció a Mercedes Sosa, cantó con ella en Cosquín en 2008, participó de la versión del Himno Nacional que incluyeron en Cantora y consiguió que ella grabará en una canción suya, "La media Luna". "Me enviaron su voz y no lo podía creer, me emocioné mucho. Para mí fue mágico. Yo la conocí tanto arriba del escenario, era gigante y en su casa, era como una abuela" compartió el músico.



Con este bagaje de experiencias, Sebastián Garay busca fusionarse con la escena sanjuanina."Me gusta potenciar el ecosistema cultural de los lugares donde estuve; me pasa aquí en San Juan, me gusta rodearme queridos amigos, como los Canal 46, de ESHA, de Emi Voiro, Cande Mallea, los Labriegos. Donde estoy quiero aportar y disfrutar de la música del lugar. Me siento muy a gusto acá" cerró Sebastián Garay, que tiene listas su voz y la guitarra para ofrecer su música.