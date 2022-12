Fotos Marcos Urisa

No puede creerlo todavía. A lo largo de 17 años como cantante profesional, Mariana Clemenceau siempre soñó con proyectarse con su voz fuera de la provincia. Después de mucho empeño, ese anhelo se concretará el próximo jueves 29, luego de recibir la propuesta de hacer temporada en Villa Carlos Paz compartiendo el cartel de Cacho Garay, con la obra "Y volvimos nomá" en el Teatro Zorba.



Munida de un repertorio de coplas y canciones españolas, la sanjuanina se embarcará en una gran aventura que la tendrá hasta el 8 de marzo en escena, junto al humorista que llegó a la pantalla nacional de la mano de Marcelo Tinelli, ganando el primer Campeonato Nacional del Chiste en 2000; y de ahí a las tablas de todo el país.

"Tengo una mezcla de sensaciones. Por un lado, estoy muy segura de mí. Y, por otro, tengo nervios, mariposas en la panza. ¡Quiero estrenar ya!".

Todo nació a mediados de abril de este año, cuando Mariana fue convocada para actuar con el cómico en el Teatro Sarmiento. Aunque no era la primera vez que lo hacía -ya habían compartido show en Salón El Prado, en febrero de 2021-, en aquella oportunidad, Cacho quedó impactado al escucharla interpretar sus 2 caballitos de batalla: Marinero de luces, de Isabel Pantoja; y No te vayas nunca, de Carmen Flores.



Unos días después, la gente de Taboada Producciones (conocida empresa de Buenos Aires que lleva la agenda de Garay) se comunicó con Miguel Ruiz, esposo y representante de Mariana, para hablar con ella y proponerle desempeñarse con el cómico en distintas ciudades del país realizando una gira de casi 2 semanas y luego un periplo de 33 días por gran parte de la Argentina, hasta llegar a ser parte de la despedida de los escenarios de Luis Landriscina, el pasado 10 de octubre.



"Cuando mi marido me encontró en casa me dijo que me sentara, que me relajara, que tenía que darme una noticia. Yo pensé en lo peor. Ahí, él me tranquilizó y me dijo que se habían comunicado desde la productora de Garay y que querían que viajáramos a Buenos Aires a firmar contrato. Me puse a llorar de la emoción, pensé en mi mamá que está enfermita hace muchos años, ella es la gran precursora de que yo hoy cante, ella me llevaba a la radio para que cantara con Alberto Vallejos en la Pandilla del Tío Melchor, cuando tenía 3 años; por eso me la llevo conmigo aunque sea una semana", evocó.



"Hicimos La Pampa, el norte, cada rincón de Buenos Aires, Corrientes, Entre Ríos y parte del sur, conociendo cada pueblo de este país. Es la primera vez que estoy con un artista de este nivel. Yo fui con mi flamenco a Tucumán, Mendoza y La Rioja, pero a este nivel no. Estamos muy lejos de Buenos Aires. Por eso, Cacho es mi 'hado madrino, él vuelve a Carlos Paz después de 8 años de su último espectáculo allá', como siempre le digo en broma cuando hablamos de esto que me está pasando", afirmó quien recibió el apodo de "Chiruza" de parte del humorista, "por tener las vacunas china y la rusa", como manifestó ella entre risas, a pocos días de concretar un deseo que vendrá con los regalos que Papá Noel dejará en su arbolito.

Marquesina. Así anuncia la obra en la que estará la sanjuanina el Teatro Zorba.



Para subir a escena espléndida, Mariana se prepara día y noche, tiene una dieta saludable y una completa rutina de ejercicios, para estar "físicamente impecable" en las funciones que se desarrollarán de jueves a domingos en el Zorba carlospacense y en Mina Clavero los lunes, mientras espera la confirmación de otras presentaciones en Córdoba Capital.



"Por fin voy a poder mostrar lo que tanto amo hacer, por eso quiero estar bien. Autogestionarse es algo muy difícil para un artista y, al comenzar la segunda gira en La Rioja, la empresa de aceites Olives que exporta a distintos países, me contrató para animar una megafiesta por sus 10 años de fundación en la que compartí escenario con Patricia Sosa y Jey Mammón. Para mí, es una puerta que se abre a nivel internacional porque, después de Carlos Paz, con Cacho tenemos un viaje a las Canarias, España", agregó entusiasmada ya que también sostiene que con este proyecto "llegarán a mucha tele en Buenos Aires" y "mi presentación en solitario en dos teatros porteños entre marzo y abril próximo".



"Tengo una mezcla de sensaciones. Por un lado, estoy muy segura de mí. Y, por otro, tengo nervios, mariposas en la panza. ¡Quiero estrenar ya!", expresó la artista y también estilista que hasta vendió la estética que tenía en Santa Lucía para jugarse el todo por el todo.

"En el show, seremos sólo Cacho y yo. Pero todas las noches habrá invitados y Verónica, su esposa, también cantará. Tendré 5 canciones a cargo y un broche final con Cacho que es sorpresa. El vestuario es mío y, para la estadía, la productora nos alquiló un departamento que pedimos nosotros cerquita de la sala", señaló esta fanática de la Pantoja que, además de clásicos de la copla española, posee un cancionero con hits de Rosario y La Oreja de Van Gogh, entre otros.



Para demostrar su talento, Clemenceau se animará a ir más allá de la canción, ya que incorporará zapateo y baile "porque si hay rumba, hay pateo de cola" -como dijo- y saldrá de su área de confort con una performance de vedette, a lo largo de los shows en los que interactuará con el mendocino, quien la presentará como un "hada" previo a su entrada con Marinero de luces, enfundada en un espectacular vestido blanco.



Codearse con las grandes figuras que apostarán por la Perla de Punilla, uno de los grandes polos artísticos del verano, es "tremendo" para quien fue una de las vocalistas de la experiencia Gipsy, un concepto renovado de hacer flamenco, que se estrenó en octubre pasado con dirección de Pablo Garay. "Toda mi vida esperé esto", reflexionó, agradecida por la posibilidad que le concedió el destino, de cara al gran debut.