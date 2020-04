Autor de "Más respeto que soy tu madre', novela que Antonio Gasalla adaptó para llevarla a los escenarios y que tuvo gran éxito en las salas porteñas y marplatenses; el escritor Hernán Casciari, nombre de trascendencia internacional, cuyo rostro se hizo conocido en la pantalla de Telefe; hará esta noche su tercer streaming de cuentos con delivery, Desde mi casa a tu casa. La iniciativa surgió tras la reprogramación de una gira con la que en junio tenía previsto recalar en la provincia, fecha que pospuso para octubre.



"Hasta antes del coronavirus hacía shows todos los fines de semana. Tuve que posponer los shows concertados desde fines de marzo hasta mayo y pasarlos para junio, julio, etc. Lo que sigue en pie para más adelante es México, Estados Unidos y una gira por España", manifestó Casciari a DIARIO DE CUYO. "Mi propuesta es simple pero con características novedosas porque, que yo sepa, nunca se ha hecho. Se trata de una función de lectura de cuentos que incluye el envío de la cena por Pedidosya", destacó sobre la metodología que implementó dirigida a más de 500 ciudades de Argentina -incluida San Juan-, además de Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Colombia, Panamá y República Dominicana. Para el también fundador de la revista y la editorial Orsai, otro suceso por afuera de los canales habituales, no fue una "decisión' porque, "en tiempos normales', nunca se le habría ocurrido montar una puesta virtual. "Viajando de un teatro para el otro, hubiese sido imposible', añadió.



"Empecé con uno, como una prueba piloto, pensando que no fuera a ser cosa que a la gente no le gustara o que no funcionara el sonido, entre otras cosas. Pero la gente respondió muchísimo, más que un teatro donde el límite es la capacidad de la sala o la ubicación geográfica, porque si hago una función en Montevideo sólo pueden ir montevideanos, acá no', explicó el autor que comenzó su carrera profesional con sólo 13 años, cuando escribía para el diario de Mercedes, su pueblo natal.



En 1999, emigró a Europa y según contó, después de volar a la romántica París como ganador del Premio Juan Rulfo con su novela Nosotros lavamos nuestra propia ropa, Hernán conoció a una catalana con la que se fue a vivir a Barcelona, donde tuvo a su hija Nina (de 15 años) y descubrió el arte de relatar gracias a Mario Pergolini, quien lo descubrió cuando encontró a su hijo leyendo un libro suyo y riéndose, comenzó a leer su material y lo invitó a recitar sus creaciones en Tenemos malas noticias, el programa que fue por Vórterix. Ese fue el punto de inicio para saltar a las tablas.



Y, mientras profundizaba en su nueva faceta de cuentista, vió la luz "Más respeto...', que fue escribiendo y subiendo a su blog, capítulo a capítulo; que fue premiada en Alemania y que captó la atención de un productor argentino junto al que decidió que fuera Gasalla quien la recreara en las salas teatrales y el año pasado cumplió 10 años de su creación. Sin embargo, fue a causa de un infarto que sufrió en Uruguay y su separación, los motivos por los que regresó al país, en 2015, donde conoció a Julieta, mamá de su segunda hija (de 3) y continuó nutriendose de la narración; lo que lo llevó hace un año y medio a las trasnoches del canal de las pelotitas, luego del noticiero, y a repensar un ciclo diferente en las redes. El disparador de la ocurrencia fue la necesidad de "continuar leyendo cuentos en voz alta', lo que se prolongará "pura y exclusivamente el tiempo que dure la cuarentena'.



"En los momentos en los que no hay crisis en los países, nadie inventa nada. Siempre se dijo que en Suiza solamente hay bancos pero pocos poetas; es que claro, nunca les pasa nada. En cambio, en nuestros países, lo que más hay, es gente inventándoselas para sobrevivir", expresó la ingeniosa pluma, que debido a la grata recepción de esta alternativa, ofrecerá shows todos los sábados a las 22, buscando la vuelta para que, desde sus dispositivos, el espectador no encuentre una transmisión más.





"Es otra forma de llegar a la gente"

- ¿Cómo es la experiencia de relatar cuentos vía streaming?



- Es otra forma de llegar a la gente. El público sigue estando, sigue aplaudiendo y riendo. Lo que no está, claro está, es la cercanía. Lo que no puedo mantener es esa conversación entre el artista y el público, podés estar relatando un cuento con momentos más hilarantes que otros y cuando lo hacés continuamente sabés que viene una risa y te detenés y hacés una cara; pero cuando lo estás haciendo desde la casa, para un montón de gente que está en su casa, ese ida y vuelta no puede ocurrir.



- ¿Hay una preparación previa para salir a la escena virtual?



- Yo me visto como si me estuviese por ir a un teatro a hacer una función y tengo hasta cábalas, supersticiones y mitos. También hay cosas que hace dos años me daban impresión, pero que aprendí desde que estoy en televisión, como ponerme una base de maquillaje para que no tenga mucho brillo para ofrecer un buen producto, por ejemplo.



Cómo se puede ver

Para poder seguir el streaming con delivery, Desde mi casa a tu casa, el usuario puede pedir el servicio inscribiéndose en www .hernancasciari.com a un costo de $800 (con delivery) o $500 (sólo streaming), con todas las tarjetas de crédito y débito.



Luego de registrarse, 6 horas antes, se recibirá el vía mail, el voucher con el cual se podrá hacer el pedido de la cena -no es menú fijo, se puede reservar lo que abarque ese precio, si el costo es mayor deberá abonarse el resto-.



El último paso para el acceso a la función será el link para seguir el espectáculo en Youtube, para esto, el usuario recibirá un mail con el enlace, 10 minutos antes del comienzo de la presentación de Casciari.