Ella asegura que aún no sale de su asombro. Agradecida por la oportunidad, no puede creer que expondrá piezas suyas en la misma manzana donde está colgada La Gioconda. Es que Guadalupe Daneri fue seleccionada para ser parte de un colectivo de argentinos que presentará sus creaciones en Carrusel Du Louvre en París -el centro comercial subterráneo de 10 mil metros cuadrados ubicado cerca del famoso museo-, en la Art Shopping que se desarrollará del 21 al 23 de octubre, en el marco del Salón International D"art Contemporain. Daneri es la única sanjuanina del grupo de artesanos de distintos puntos del país, incluidos 10 representantes de pueblos originarios de las etnias Qom, Wichí y Moqoit.



"Siento que es un regalo que me da la vida, a la perseverancia... Yo soy como un pájaro carpintero, he pasado las mil y una como todos los artesanos, de no tener un mango, soy persistente, organizada con mi trabajo, fui súper intensa. Además, la presentación de la exposición es el 21 de octubre, que es el día de mi cumpleaños" comentó a DIARIO DE CUYO la conocida telera local, que deberá llevar dos piezas.



"Para mí es un honor por ser nacida en esta tierra y tener esta posibilidad, siento que es una puerta que se le abre a San Juan culturalmente, sé que se están haciendo un montón de cosas artesanalmente, pero esto es como una oportunidad para la provincia de mirar hacia el mundo. Me gustaría sentir que me acompañan Cultura de la provincia y la gente" dijo y adelantó que el requisito es hacer obra nueva con ciertas características. "Es súper protocolar y reglamentado. Yo elegí la dimensión más grande de 70 x90 cm, un tapiz o podía hacer una obra con las telas. Tiene que ir sobre un bastidor de tela o paspartu" contó Daneri, que teje sus telas y luego confecciona prendas o directamente las teje en el telar usando lana de llama pura, hilada a mano, hilos de algodón y seda.



"Me gusta hacer telas grandes para que se vea el dibujo, porque eso es lo más maravilloso de mi labor, cómo dibujo en las telas. Yo primero uso el código binario, con 0 y 1, voy armando un dibujo, veo en otra dimensión, lo saco de mi interior y lo voy descifrando matemáticamente, para luego plasmarlo en el telar" explicó sobre su método. Daneri usa un telar "similar al Doña Paula, pero con ocho cuadros. De mis obras siempre dije que eran telas sagradas, antiguamente se llamaba en Europa matemática sagrada a lo que yo realizo, y yo siento eso, que son telas sagradas" compartió.



Los orígenes de esta ventana que se abre en París para los artesanos argentinos se remonta al 2020, cuando el gestor cultural privado Diego Real -que habitualmente trabaja con Carrusel Du Louvre buscando talentos en Sudamérica- se topó con el trabajo de Pablo Toledo, un artesano cordobés que trabaja en cuero, que exponía en el Museo Hernández en Buenos Aires tras ganar en el Fondo Nacional de las Artes. Quedó tan encantado con sus creaciones que consiguió invitarlo a Francia el año pasado. Toledo redobló la apuesta y logró convencerlo de hacer un proyecto que incluyera a más compañeros suyos. Lo consiguió y este año irá la primera tanda al Art Shopping.



"Mi idea es reconocer a artesanos que están más escondidos porque no manejan redes, porque viven en la montaña o son de perfil bajo. Este proyecto nos hizo salir de la zona de confort en que la que generalmente estamos y explorar una veta y Reale nos dio la posibilidad. A Guadalupe la considero el ícono de la artesanía en San Juan, por eso la invité, así que estamos felices de que esté" dijo Toledo a este diario, adelantando que en junio harán una exposición para difundir este proyecto que fue declarado de interés cultural por el gobierno y la municipalidad de Córdoba. "Estamos pidiéndole a Cultura Nación que aunque no nos apoye económicamente, al menos nos den su beneplácito, que tengan la apertura de darse cuenta que es la cultura de Argentina la que viaja a Francia a través de 60 artistas poco conocidos", firmó Toledo.





FOTO: Daniel Arias