Santiago Aysine anunció en un show en La trastienda que Salta la banca se separará tras el escándalo por las acusaciones de abuso sexual.

El músico se paró en medio del escenario y leyó un largo descargo. Sobre el final, anunció que necesitaba “introspección” y queb haría un “largo viaje”, por lo que la banda entrará en un receso.

“Voy a estar ausente por un tiempo y eso significa que Salta la banca va a estar parada un tiempo también”, comentó.

Además habló de la lucha feminista y admitió que tuvo actitudes “machistas.

“Siento que tengo que pedir disculpas por muchas cosas. […] La palabra destrato es un eufemismo. Cualquier reacción violenta debe llamarse violencia. Es la única manera que va a poderse erradicar definitivamente”, comentó.

“Tampoco fui consciente de la opresión a la que ha sido sometida la mujer toda su vida.Aunque asumirlo me cueste muchísimo, he tenido actitudes bastante repudiables. Sé que no soy violador, ni abusador, ni golpeador ni o acosador, pero eso no me exime de haber exhibido patologías machistas, y me avergüenza tanto que necesito disculparme las veces que sea necesario. Me equivoqué”, agregó.