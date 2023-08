Premio por Revelación Juvenil Cloche Ballet Internacional 2022, entre otros que obtuvo el año pasado, Bianca Balverde se ganó la posibilidad de perfeccionarse en distintas escuelas internacionales. Finalmente, la bailarina de 18 años que cursa en Studio Uno, optó por una y en unos días más estará tomando el avión rumbo a Suiza, donde durante un año realizará el programa preprofesional para bailarines en la Escuela Pro Ballet Cinthia Labaronne, seleccionada por la misma Labaronne, una de las maestras organizadoras del Prix de Lausanne.



"Tengo muchas expectativas, he trabajado mucho para ir muy preparada. Cinthia tiene muchísima experiencia y está en Europa, la cuna de teatros, compañías, bailarines importantes... Tengo muchas ganas de ir y de aprender', dijo a DIARIO DE CUYO Bianca, ilusionadísima con su primer viaje internacional de la mano de la danza.



"Es un perfeccionamiento intensivo en clásico y contemporáneo en un programa que también te prepara para estar profesionalmente en escuelas y compañías, Pro Ballet School. Siento que voy bien preparada, no perfecta porque siempre busco mejorar. Es todo un progreso y lo importante es seguir avanzando paso a paso', comentó Balverde, que el año pasado terminó el secundario y se volcó de lleno a su gran pasión.



"Cuando terminé el colegio no comencé ninguna carrera en la facu porque estoy decidida a dedicarme a la danza. Mi idea es ir y quedarme, por supuesto tengo que trabajar mucho y depende también de cómo se den las cosas allá, si se da la posibilidad de audicionar en alguna compañía, por ejemplo, pero voy con esa idea. Siempre tuve ese sueño, estar en un teatro de Europa y bailar allá, estar allá con toda la gente que comparte y ama la danza' contó Bianca, imaginándose en alguno de esos escenarios. "Siempre me pensé afuera, es arriesgado, pero siempre lo pensé así. Y bueno, si no se da esta vez, seguiré con la danza, porque es algo muy importante para mí, pero haré todo lo posible para que se de ese sueño', agregó la tenaz jovencita, que se descargó un curso gratuito de alemán y comenzó a estudiar para ir más familiarizada con el idioma, si bien en la escuela se habla inglés, que maneja, y además Labaronne es argentina.



En medio de los ensayos para otro certamen y de los preparativos del viaje -que tiene muy movilizada a toda la familia, ya que Bianca es hija única y además "muy regalona'- la inquieta artista hizo una pausa para reflexionar acerca de lo vivido hasta el momento, de cara a concretar uno de sus deseos.



'Ha sido tan rápido todo, hubo momentos muy importantes e ir cambiando de estudios me ha dejado un pedacito de cada uno y me ha llevado a crecer, como bailarina y como persona. Y las experiencias en cursos y concursos me ayudaron a capacitarme cada vez más. Un poco de cada cosa ayuda, yo no me quedo quieta en un lugar, busco aprender de todo y eso me ha ido llevando...', expresó la bailarina, lista para su nuevo desafío, al que se lanza con el aliento de maestras y, obviamente, de sus padres. "Ellos me dicen que tengo que aprovechar la oportunidad, buscar mi sueño y así será', concluyó.