El regreso de Casados con hijos ya es una realidad. Luego de 13 años de espera el director de Contenidos Globales de Viacom/Telefe, Dario Turovelzky, anunció la fecha para la venta de entradas de la versión teatral de la tira.

"¡Con mucha emoción les cuento que la familia Argento llega al teatro! Sí, Casado con hijos llega al Gran Rex", anunció Turovelzky en sus redes sociales junto a una imagen de Florencia Peña, Guillermo Francella y Darío Lopilato.

A partir del 1 de diciembre los fanáticos podrán adquirir las entradas en el teatro o través de Ticketek. Momentos después, Peña también compartió una foto junto a Francella.

“Felices de anunciar que el año que viene estaremos en el Gran Rex haciendo #CasadosConHijos. Va a ser una fiesta, cafecitooooooo”, escribió la actriz en Instagram.

No obstante, la incorporación de Marcelo De Bellis y Erica Rivas aún no están confirmada. "Todavía no está todo el elenco cerrado, podemos confirmar al momento a la familia Argento", informaron los encargados de la prensa de la obra a La Nación.

Sobre el guion, se sabe que la historia de los Argento estará adaptada a los tiempos feministas, por lo cual Pepe sería menos machista y Moni regresaría empoderada.