Arturo Berutti -como firmó gran parte de sus obras, con una "t" más, por la conveniencia que le significó durante su residencia en Italia- fue un gran compositor y pionero de la lírica argentina, en especial la ópera nacionalista. Y era sanjuanino. De gran trascendencia en Europa, sin embargo no alcanzó en estas latitudes la repercusión merecida y poco es lo que se conoce aquí del artista fallecido en Buenos Aires en 1938, que no pudo habitar al escaparate de los genios universales de la música, varios contemporáneos suyos. Sin embargo, no significa que no lo fuera. Becado por su talento, estudió con grandes maestros en Leipzig, París y Milán; y al regresar en 1896, dedicó buena parte de su producción -predominantemente lírica- a temas sudamericanos, que supo combinar con folclore argentino. Justamente para que la comunidad sanjuanina lo conozca más a fondo y pueda disfrutarlo, es que el Gabinete de Estudios Musicales de la FFHA de la UNSJ (GEM) organizó un concierto dedicado a arias de óperas de Berutti en versiones para canto y piano -además de dos obras para piano solo- que tendrá lugar hoy en el Auditorio, con las actuaciones de los cantantes Alejandra Herrera, Silvio Arias y Antonio Arias; y las pianistas Ana María Portillo, Daniela Montaño y Luz Ramírez. Las arias que sonarán son de Pampa -sobre Juan Moreira- y de Vendetta, y lo destacable no es sólo lo que sucederá en escena, sino también lo que hay detrás de ella: un exhaustivo trabajo de investigación del equipo del GEM, que logró reconstruir parte de esas partituras. El concierto, de hecho, es en el marco del proyecto "Las óperas de Arturo Berutti", dirigido por la flamante ganadora del Premio Konex en Musicología, la investigadora local Dra Graciela Musri, coordinadora del Gabinete.



"Empezamos en 2010 cuando encontramos en San Juan un manuscrito de la ópera Pampa, donde estaba el primer acto en reducción de canto y piano. Otros manuscritos del segundo y tercer acto, con las partes de los instrumentos, individuales, estaban en Buenos Aires, en el Instituto de Musicología Carlos Vega. Entonces hicimos un intercambio de material digitalizado para poder reconstruir la partitura del director, que es la que tiene todo; porque la original no se encuentra", comentó la organizadora del concierto e integrante del equipo, la cantante, docente e investigadora Alicia Ambi, quien adelantó que la intención es que, una vez terminado el trabajo, pueda presentarse la ópera completa y como tal, algo que se hizo solo cuando Berutti vivía.



"Estamos estudiando otras óperas también, pero éstas son las dos que tenemos un poco más armaditas como para irlas mostrando y que se conozca más la música de un compositor nuestro. Sí, es algo inédito en San Juan", subrayó Ambi.



