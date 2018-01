Luego del éxito mundial de "Paddington", la esperada secuela de la comedia familiar llegará en febrero a los cines argentinos y tendrá la voz de Nicolás Vázquez para el doblaje latino. El actor ya comenzó con los ensayos para interpretar al oso y acompañarlo en sus audaces aventuras. El actor habló sobre su vínculo emocional con las películas infantiles: "Cuando me llegó la propuesta, me acordé de Cars. Los chicos me piden mensajes para el cumpleaños con la voz del Rayo Mc Queen. Con el oso Paddington lo que me pasa es que tiene un aspecto muy humano, y tiene mucha ternura".