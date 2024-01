En Córdoba. Lean Bustos y Juan Manuel Caballero, que tienen una extensa trayectoria en la danza, palpitan la oportunidad única de actuar en el escenario mayor de Cosquín, para la representación del Himno Oficial del festival.



Tras haber pasado una convocatoria abierta a bailarines de todo el país realizada hace una semana, Juan Manuel Caballero y Lean Bustos, artistas sanjuaninos ambos, se integraron al reconocido Ballet Oficial de Cosquín, el cuerpo de danza que desde hace años realiza los actos de apertura del Festival de Folclore de Cosquín. Desde 2006 no había participación artística local en este conjunto que se encarga de interpretar el Himno Oficial del Festival con una puesta coreográfica llamativa, que inaugura cada jornada en la Plaza Prospero Molina.



Actualmente se encuentran en Santa María de Punilla, a pocos kilómetros de Cosquín, de cara al Festival que comenzará el sábado 20 de enero. Es un albergue o colonia donde se hospeda y concentra el Ballet, para realizar los ensayos con un doble turno por día. En comunicación con DIARIO DE CUYO, expresaron su satisfacción por transitar una enriquecedora experiencia tanto en lo profesional como en lo artístico.



'Para mí Cosquín es La Meca del folklore argentino. Me atraviesa por una multitud de dimensiones, porque bailo desde los cuatro años de edad, porque mi familia es muy folklorista y porque soy un gran amante de la danza. Siento que estamos preparándonos para jugar el mundial de la danza folklórica', contó Juan Manuel, que tiene actualmente 38 años y participa por primera vez en esta aventura. 'El rigor profesional que tenemos de entrenamiento es fuerte, porque contamos con el apoyo de importantes coreógrafos nacionales. Ensayamos todos los días con diferentes técnicas. Las rutinas son duras, terminamos cansados, con algunos dolores, pero estamos muy contentos porque vivir todo esto es extraordinario, creo que superó todas mis expectativas', afirmó el bailarín.



El Ballet de Cosquín está compuesto por artistas de danza locales en un grupo estable, todos dirigidos por Valeria Gómez y Juan Martín Goris, con la asistencia coreográfica de Juan Manuel Visetti y Gabriela Ponce León, que son muy respetados en el ámbito federal de la danza. Sin embargo, la agrupación abre una convocatoria para incorporar miembros transitorios cada año. En el caso de los sanjuaninos, se anotaron en diciembre pasado y luego de superar varias rondas de eliminación, Caballero y Bustos lograron ingresar. De un total de 300 postulantes de todo el país, quedaron 17 varones y 13 mujeres.



En el caso de Bustos, es la segunda vez que participa, ya que hizo su primera experiencia en 2006, a los 17 años. 'Pasó mucho tiempo desde que vine y mi percepción del folklore ha cambiado bastante. Ahora lo veo con otra perspectiva, aunque mi amor a la danza fue creciendo, lo disfruto de otro modo y lo ejerzo como una profesión', expresó Lean. 'Desde que era niño seguía al Ballet y al Festival por la tele, la posibilidad de volver a hacer el himno es muy importante', marcó y comentó que la convivencia con los demás compañeros es muy amena.



En el albergue se comparten espacios, se cumplen estrictos horarios de desayuno, almuerzo, cena y descanso; y después de los ensayos tienen tiempo libre para asistir a las funciones del PreCosquín o transitar por las peñas de la ciudad. Con 30 parejas en escena, el espectáculo que les toca representar es el himno oficial del Festival, que este año tendrá dos versiones.



De las nueve lunas, una será destinada al ballet ganador de PreCosquín; y las otras ocho serán para el Ballet Oficial, con una versión tradicional (con el grupo La Callejera) y otra moderna (con el grupo sanjuanino La Trivu Folktrónica). Además, el cuerpo de baile, podrá intervenir con cuadros performáticos durante las actuaciones de los músicos de la grilla del Festival, según el repertorio y la propuesta particular de los solistas y grupos. Caballero pudo anticipar el espíritu que se evocará en el escenario en esta edición: 'La belleza y la preparación técnica no van a faltar. Aunque trabajemos una disciplina histórica, recreamos tradiciones y hechos del pasado, siempre estamos con los pies en la tierra. El mensaje será revalorizar la democracia en este momento de vaciamiento de la cultura que está viviendo el país. No haremos una manifestación explícita, pero será nuestra opinión que quedará muy marcada en la danza. Para nosotros el pasado no está muerto, sino que se reconstruye en el presente todos los días. Si hay algo que caracteriza a Cosquín es no mirar hacia el costado de todo lo que pasa', opinó.



En esta misma línea, Lean dijo que se trata 'de una experiencia gratificante. No solo aprendemos técnicas de muy buenos maestros, sino que al artista se lo cuida. Nos pagan hospedaje, comida y nos atienden como profesionales; justamente en este tiempo donde la danza folklórica por lo general no es bien remunerada y es mal vista como labor cultural. Todo esto es muy valorable'.



Para agendar

La edición 64 del Festival Nacional de Folklore Cosquín 2024 iniciará el sábado 20 de enero hasta el 28 del mismo mes, en la Plaza Próspero Molina de la ciudad cordobesa. El leitmotiv de cada intervención del Ballet Oficial será en homenaje a los 40 Años de la Democracia. El festival tendrá transmisión por TV Pública. Venta de tickets por www.autoentrada.com