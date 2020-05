Los deportes electrónicos han irrumpido en los últimos años como un campo del entretenimiento en expansión con millones de usuarios en todo el mundo. Las competiciones de multijugador en red siguen elevando su nivel de popularidad y en San Juan, la comunidad de gamers acelera su expansión. A tal punto que ya existe un emprendimiento independiente que ya está dando sus primeros pasos con éxito al lograr su primer sitio web oficial, un portal que será el nexo entre los jugadores locales, del país y del extranjero, organizar torneos y eventos y no se queda en eso, también, tendrá el propósito de formar a jugadores de elite profesional para competir en las grandes ligas internacionales en las principales arenas de batalla en línea como Liga de Leyendas (LOL), Fornite, Call of Duty y Counter Strike.



Las ambiciones son grandes, pero para el equipo sanjuanino de LAG eSports, sus metas no son inalcanzables. Después de los dos primeros torneos que realizaron este año, la lista de seguidores y participantes va en aumento, por ello, desde el sitio web www.lagesports.com, el primero en su tipo creado en la provincia, celebrará tres jornadas convocantes con los juegos Counter-Strike 1.6, Call of Duty y Legends Mobile.



LAG está conformado por alrededor de 30 socios, pero 7 son los principales que llevan a cabo las gestiones de organizar los eventos, la coordinación, el contenido y los servicios del sitio. Dicho equipo lo integran jóvenes de 18 a 30 años de edad en promedio: Néstor Castro, Luis García, Gonzalo Vega, Juan José Aranda, Luciano Carcamo, Lucas Villafañe e Ismael Mansur, todos gamers ya conocidos en el ambiente local y que vienen hace tiempo peregrinando la actividad con el sueño de empujar el desarrollo del gaming profesional en la provincia.

Los jóvenes sanjuaninos Ismael Mansur, Luciano Carcamo, Gonzalo Vega, Néstor Castro y Cristian González, las caras visibles de LAG eSports, una organización de más de 30 miembros.



DIARIO DE CUYO contactó a Ismael y definió cuáles son los lineamientos que imparten desde su organización: "Queremos ofrecerles a los jugadores sanjuaninos, a otros argentinos y también de otras ciudades del país, un acceso rápido, fácil y seguro para que compitan en torneos de calidad, que puedan servirse de cursos y talleres de formación, de compartir contenidos entre usuarios de la comunidad y también de contar con certificaciones. Todo esto no existía antes y como vimos la necesidad de muchos que lo pedían".



¿Qué significa contar con una certificación? Ismael respondió que es un aspecto clave en el gamer profesional. Tener una certificación, es un sistema de membresías que generará el portal para aquellos jugadores independientes, o que ya tengan consolidados sus equipos (teams o clanes) que lo podrán obtener de manera gratuita, que como contrapartida, les otorgarán derechos de inscripción para los primeros lugares en certámenes con cupos limitados; asesoramiento y formación para nivel elite, con el fin que el equipo vaya progresando no sólo en lo competitivo dentro del juego, sino también que perfeccionen sus modelos de negocio al momento de obtener patrocinios y poder ingresar a eventos internacionales y conformar ligas nacionales.



En cuanto a los proyectos de capacitación que comenzarán a funcionar próximamente en el portal, Ismael explicó que: "Tendremos apoyo del Centro Cultural Conte Grand, Secretaría de Deportes y del Ministerio de Turismo y Cultura para proponer hacer cursos forma online, con técnicas y objetivos sobre cómo debe operar un streamer (gamer que transmite sus partidas en vivo a través de Youtube y plataformas similares). Esto es, tener orientaciones básicas de cómo y qué contenidos compartir", expresó el gamer.



Cuando se puso en marcha el sitio, a las pocas horas, las notificaciones y devoluciones fueron positivas, "fue una locura, muchos nos alientan a seguir, nos contactamos con gente de México, de Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile y Uruguay. Nos vino muy bien esta iniciativa porque el deporte electrónico está creciendo mucho. Dependiendo del evento y del juego, llegamos a tener de 250 a 1.000 inscriptos", afirmó Mansur.

Para inscribirse y jugar



Todos los meses habrá torneos de diferentes juegos en red organizados por LAG eSports. Desde este viernes 22 al 24 de mayo (con horario aún no confirmado) serán tres competencias de Counter-Strike (versión 1.6) y Call of Duty Mobile y Leyends Mobile Bang Bang. El primero tendrá la modalidad de 5 contra 5 y con un costo de inscripción de $300 (a definir si será por participante o quinteto). En cambio, el derecho a participar del segundo entretenimiento será gratuito. En cuanto a los premios, los mismos serán en efectivo y vouchers de comida en locales sanjuaninos. No hay límite de edad. Se realizarán partidas privadas (cada jugador estará vinculado desde su casa) y los organizadores serán los árbitros de cada desafío. Los torneos serán estructurados en llaves de octavos, cuartos, semis y final. Se requiere conexión a Internet, contar con PC con la configuración necesaria de gama media para juego en red o dispositivo móvil (tablet o celular) dependiendo de las características del juego. Para más información, visitar www.lagesports.com.

