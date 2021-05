Pasión de Gavilanes regresa a la televisión con una segunda temporada a 20 años del gran éxito en todo América Latina.

“La televisora trae de vuelta la historia de los hermanos Reyes de una de las producciones originales más icónicas”, inicia el comunicado de la productora Telemundo.

Esta semana Telemundo anunció su programación 2021-2022 con estrenos y regresos, como el de los hermanos Reyes y las hermanas Elizondos.

“Ahora, 20 años después, los Reyes y Elizondo se han unido como una sola familia, pero sus lazos deben ser probados por nuevos desafíos. Esta nueva generación de Pasión de Gavilanes comenzará con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta el fondo”, adelantaron.

Agregaron, además, que la telenovela se desarrollará en base a la investigación de la muerte que tiene entre los sospechosos a los hijos de una de las parejas.

Aún no se conoce la fecha de estreno ni el elenco que será parte. Aunque sí se sabe quiénes son los actores y actrices que deseaban regresar al éxito y quienes preferían quedarse con el primer triunfo.

Una de ellas fue Paola Rey -la actriz que llevó el papel de Jimena. En una entrevista con People en Español expresó: “Es una historia muy bonita que quedó como marcada para todos nosotros y, obviamente, me encantaría volver a estar en esta producción”, aseguró a ese medio.

Mientras que Michel Brown, el actor que interpretó a Franco Reyes, el año pasado aclaró que el no estaría en este revival.

“Yo decidí no hacerla. Me parece que cada uno es dueño de sus opciones. Mi impresión es que fue un proyecto muy exitoso y yo soy partidario de que las cosas hay que dejarlas. O sea, así como saber disfrutarlas y sacarles ese jugo, me parece que hay que dejarlas volar también y que eso también tiene mucho riesgo”, dijo al sitio Fórmula TV.