El presentador venezolano Dave Capella falleció, a los 38 años, en la madrugada del domingo 28 de marzo tras haber estado hospitalizado en Caracas desde finales de febrero luchando contra el coronavirus. El virus también causó la muerte de su padre, Ulises Capella, en días recientes.

La noticia del fallecimiento del conductor del programa Portada’s, de Venevisión, fue confirmada en Instagram por su novia, la modelo Yerardy Montoya.

"Anoche me acosté con tanto miedo de despertar... y ahora lo entiendo. Me acosté recordando tus ultimas palabras.. recuerdo que el día que salimos a chequearnos con el internista me dijiste: “Si no regreso a la casa, si te llego a faltar, quiero que sepas que te amo, que me cambiaste la vida; eres siempre lo que soñé tener a mi lado y que quiero que continúes la tuya... consíguete a un amor, que mínimo mínimo, te ame como yo, que te traté como la princesa que eres...” y te dije: “eso no será necesario mi amor, porque tú regresaras y haremos esa hermosa familia que tanto soñamos”. Y ahora se que mis palabras no se cumplirán... pero créeme mi amor, que más que un novio para mí, eras mi confidente, mi equipo, mi amigo, eras mi vida, y se que desde el cielo me guiarás por el camino del bien, siempre me lo decías: “mi amor quiero guiarte al mejor camino porque te lo mereces”. Y lo sé mi amor, se que estarás conmigo siempre. Ni puedo describir el dolor que siento al saber que ya no estarás a mi lado.. pero se que tú estabas sufriendo, tú me lo decías. Y yo traté de darte fuerzas mi amor, traté. Te enviaba canciones que nos identificaban, te escribía cartas... te envié flores, te envié tu pizza y tu hamburguesa favorita... traté de consentirte! Aún tengo tantas cosas que hacer por ti", escribió Montoya en la conmovedora publicación.

"Siempre estarás conmigo. Siempre te recordaré de la mejor manera. Siempre, siempre, siempre te amaré. Gracias por ser el hombre más maravilloso del mundo", continuó Montoya, quien anteriormente había pedido a sus seguidores orar por la recuperación de Capella.

Según informó El Universal, el estado de Capella, quien fue ingresado a un centro médico el 23 de febrero, se agravó tras una mejoría. Fuentes médicas revelaron que el cuadro del conductor empeoró por una lesión preexistente en el tórax. Además, revelaron que el presentador sufría, entre otras condiciones, un absceso pulmonar y de septicemia en la misma zona.

Las reacciones del gremio no se han hecho esperar. La cadena Venevisión también divulgó la noticia de la muerte del presentador Dave Capella.

"La gran familia de Venevisión, la junta directiva, personal ejecutivo y empleados cumplen con el penoso deber de comunicar el sensible fallecimiento de nuestro compañero de labores Dave Capella. Nuestro ancla y animador de Portada's falleció el día de hoy. Paz a su alma", expresaron los directivos de Venevisión en un comunicado que fue colgado en Instagram.