Carlos Belloso estuvo en "Intrusos" por América, y contó detalles fuertes y emocionantes, sobre su época como soldado argentino en la guerra de las Islas Malvinas en 1982.

"No recibí ninguna pensión por haber estado en el conflicto. Me llevaron a la guerra y yo no sabía disparar", comentó el actor.

"Todos los días recibíamos alertas rojas y teníamos que ir al cañón. Durante mi estadía no pude dormir nunca", recordó.

Y contó: "Mi familia se enteró que estaba en el Sur cuando ya había empezado la guerra. Volví y estuve un año con depresión".

"Fue muy duro estar ahí porque sólo tenía 18 años. Después de eso no volví a ser la misma persona", amplió Carlos.