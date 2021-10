A esta altura, Netflix es sinónimo de buenas series. La plataforma de streaming mantiene entretenidos a más de 204 millones de miembros con éxitos como The crown, Stranger things y Sex Education, pero estos grandes títulos tienen algo en común: son bastante largos. Con apenas dos días de descanso en el fin de semana, no siempre están las ganas de comprometerse con una nueva serie; por suerte, a Netflix no le faltan opciones.

Si tenés pendiente alguna tarea, recado o teletrabajo para el fin de semana pero todavía querés un momento de descanso frente a la pantalla de Netflix, una de las mejores series del gigante de streaming que podés ver en un abrir y cerrar los ojos es "Deep water".

Cuenta la historia de Tori Lustigman, una detective que regresa a Bondi Beach, su ciudad natal. Siguiendo las pistas de un atroz crimen, con cada paso la detective descubre relaciones entre su caso actual y la misteriosa muerte de su propio hermano, ocurrida años atrás. Ella y su compañero, Nick Manning, descubren pistas que vinculan esta muerte con una serie de asesinatos, suicidios y desapariciones ocurridas en los 80 y 90.

Noah Taylor, Yael Stone y Jeremy Lindsay Taylor son los protagonistas de esta miniserie de Netflix. Es un drama australiano de sólo 4 episodios, de menos de 60 minutos de duración cada uno. Transmitida en 2016 y recientemente agregada a Netflix, la producción de misterio está inspirada en la ola de crímenes de odio homosexual ocurridos durante la crisis del HIV.

Fuente: Crónica