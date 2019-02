El séptimo arte celebra su fiesta principal el domingo 24. Desde las 21 (hora argentina, por TNT) se podrá seguir la 91º edición de los premios Oscar desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, donde la Academia premiará a las mejores producciones de 2018 a lo largo de 24 categorías.



Será una ceremonia diferente por varias razones. La primera y más evidente es que no habrá maestro de ceremonias, lo que no ocurría desde hace 30 años (y algunos recuerdan que fue una gala catastrófica), debido a que la Academia decidió no designar otro conductor luego de la renuncia del comediante Kevin Hart; quien decidió irse luego de que salieran a la luz algunos tuits suyo con frases homofóbicas publicadas años atrás. De esta manera, en lugar del acostumbrado monólogo, habrá un show musical del que confirmaron participará la banda Queen, sin dudas un guiño a las nominaciones recibidas por Bohemian Rhapsody.



Los problemas continuaron, porque los organizadores encontraron una fuerte oposición a un intento de entregar los premios a mejor fotografía, edición, maquillaje y peinado y cortometraje de ficción durante las tandas publicitarias. La idea fue considerada un insulto a los profesionales ternados y las voces se elevaron en una carta que hasta firmaron Martin Scorsese, Quentin Tarantino y Spike Lee. La Academia finalmente ayer comunicó que las 24 estatuillas "se presentarán sin edición" en su "formato original". Pero como están dispuestos a que la transmisión no dure más de tres horas, los discursos de agradecimientos no podrán exceder los 90 segundos, ¡incluyendo el trayecto del artista hasta el escenario!, por lo que los ganadores tendrán que correr si quieren decir algo.



Por lo demás, habrá que esperar a ver quiénes se consagran ganadores en una edición, que si bien tiene favoritos, números puestos y multinominados, también puede sorprender.

¿La séptima, la vencida?

Una gran actriz, sin dudas, pero Glenn Close nunca ha ganado un Oscar, a pesar de haber estado nominada seis veces. Este año, es una de las favoritas para llevarse la estatuilla por su actuación en La buena esposa. Por el mismo filme acaba de ser distinguida con un Premio SAG.

Nervioso por performance

Bradley Cooper será un debutante en un escenario conocido. Es que será la segunda vez que cante en vivo junto a Lady Gaga la canción de Ha nacido una estrella, filme que ambos protagonizan y él además dirige. "Estoy seguro de que estaré aterrado", confesó el actor recientemente.

Roma quiere hacer historia

Mientras el director Alfonso Cuarón aspira a llevarse su tercera estatuilla, Yalitza Aparicio vivirá su primera gala en los Oscar, luego de la brutal inmersión en el mundo cinematográfico que tuvo esta profesora de preecolar que debutó en la celebrada cinta mexicana producida por Netflix.

Papeles de peso

Es habitual que los actores se sometan a transformaciones radicales para sus papeles. Esta vez, fueron Christian Bale y Vigo Mortensen los que aumentaron 20 kilos cada uno para interpretar al ex vicepresidente de EEUU Dick Cheny en El vicepresidente y a un guardaespaldas en Green Book, respectivamente.

Favorito taquillero

El actor Rami Malek, quien ha logrado convencer a millones de espectadores con su papel en Bohemian Rhapsody, en la piel de Freddie Mercury, es uno de los favoritos al Oscar a mejor actor, categoría donde compite con Bradley Cooper, Christian Bale, Viggo Mortensen y Willem Dafoe.