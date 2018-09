Cada uno se destaca en su rubro, Nano Rodríguez cantando repertorio folclórico desde 1996 y El Yeyo con su banda de cuarteto hace casi 27 años. Además de una gran amistad, ambos comparten el gusto por fusionar sus estilos y mañana no será la excepción: La yunta volverá a subir a escena en la peña del folclorista que llegará al Salón Rocío de Pocito (ver aparte), a las 22.



"Nosotros tratamos de reinventarnos los fines de semana, uniendo nuestras fuerzas, combinando el recital tradicional con la luz y el impresionante sonido del bailable tropical, ya que muchas veces, la gente no puede ir a vernos por separado", señaló Nano.



A lo que el cuartetero agregó que es otra manera de realizar un espectáculo para "juntar a las familias" con los más jóvenes incursionando en el cancionero conformado por zambas, chacareras y cuecas, y los gauchos animándose a ingresar a la pista para agitar sus pañuelos al ritmo de clásicos como Dos, Cada martes, Locura y Celosa.



"El público nos apoya en esta movida y estamos por celebrar diez años con esta propuesta", apuntó Rodríguez convencido de que el folclore "no es tan sólo la música" porque es "el saber del pueblo", lo que "cada uno elige vivir en su día a día", remarcando que "si no no triunfarían figuras como Abel Pintos, Jorge Rojas y tantos otros" que "combinan canciones nuevas con tradicionales".



Y, esta oportunidad, no dejará de ser especial. "Esta es la primera vez que festejo un cumpleaños en una peña y el Yeyo no podía faltar, quería estar cantando conmigo", subrayó uno de los personajes que llevan adelante estas iniciativas en la provincia.



Asimismo, Rodríguez destacó que las peñas tuvieron que renovarse para dar lugar a "una nueva generación" de espectadores y también de artistas.



Por esta razón, desde este año, el objetivo es visitar los departamentos de San Juan, presentar una grilla con diferentes tonalidades e invitar a una academia de danza por velada, para que acompañe a los grupos o solistas.



Así, este sábado será el turno de una paleta de voces integrada por las Hnas. Abraham de Mendoza, Verónica Irrazabal, Los Herederos del Villicum y El Duende de la Guitarra en una farra que contará con la conducción de Jorge Daniel Maestre -las localidades podrán adquirirse a $120 en Kiosco Parada 11 de Pocito, Farmacia Echegaray (Rawson y Centro) y Kiosco El Gordo (9 de Julio y Rioja)-. Es que, en definitiva, como ellos dicen: "Todo está dentro de la música popular".



Dato



La cita es mañana en Salón Rocío (Ruta Nro. 40 y Calle 9, Pocito). El precio de la entrada anticipada es de $120.