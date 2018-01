No hay semana en que no surja una denuncia. El movimiento #MeToo cobra cada vez más fuerza y cientos de mujeres se animan a hablar: "A mí también me manosearon". "A mí también me acosaron verbalmente". "A mí también me abusaron". Incluso salen a la luz casos con varias décadas de antigüedad. Y en este caso, le tocó al mago David Copperfield.

La ex modelo estadounidense Brittney Lewis lo acusa de haberla "drogado y violado" cuando ella solo tenía 17 años, tras un espectáculo del ilusionista, en 1988.

Según el relato de la modelo, se conocieron durante un concurso de belleza en el que ella participaba y él ejercía de jurado. Tras el certamen se intercambiaron los números de teléfono. Entonces llegó la pesadilla para ella: Copperfield invitó a la joven a uno de sus espectáculos.

Ni los abogados ni los representantes del mago hicieron comentarios después de la entrevista de Lewis, pero tras la denuncia él publicó un mensaje en su cuenta de Twitter apoyando el movimiento #MeToo. En ese mensaje también explica que "la acusación es falsa" y pide que no hagan juicios de valor antes de que se demuestren los hechos.

La modelo detalló que en 1988 viajó de Utah hasta California, donde fue "muy bien tratada" por Copperfield y su equipo.Pero una noche se encontró a solas con el mago en su habitación del hotel. Y pasó lo peor.

Según su relato, él puso una sustancia en la copa de ella, por lo que la modelo entró en un estado de semi-consciencia. "Recuerdo que me quitó la ropa, me besó y luego comenzó a hundirse en mi cuerpo con su rostro".

"Me desmayé", continuó la modelo al medio estadounidense The Wrap. Sabe que las acusaciones no podrán llegar al terreno de lo legal porque "han prescrito", aunque asegura que ya no tiene intención de presentar ninguna demanda.

Para Copperfield no es la primera acusación de ese tipo. En 2007, la ex reina de belleza Lacey Carroll lo acusó de agresión sexual, aunque tras una investigación del FBI no se presentaron cargos. Más tarde la misma mujer fue condenada por delito de falsas denuncias.

Tras saltar esa noticia, Brittney Lewis acudió al FBI para contar su caso y prestó declaración durante más de una hora por si su testimonio "podía ayudar a otras mujeres", asegura.