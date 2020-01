Equipo. La delegación local al Festival de Doma y Folclore de Jesús María está integrada por Gabriel Castro, Ramón Guardia, Daniel Costa, Franco Cornejo y Jorge Alcaide (ausente Jorge Salinas ).



Desde hoy con la previa y hasta el 20 de enero tendrá lugar en Jesús María el 55mo Festival Nacional de Doma y Folclore, que volverá a desplegar sus convocantes noches de color en el escenario; y especialmente de coraje, desde mañana en el campo de jineteada. Y ahí, lista para montar a los briosos reservados, estará la delegación sanjuanina. Uno de los más experimentados del grupo, Franco Cornejo, competirá en Bastos (el año pasado logró el pase en Grupa); y junto a él, dos debutantes en la meca argentina de la doma: Daniel Costa, en Crina; y Gabriel Castro, en Grupa. También con autoridad en el tema, Jorge Salinas será el suplente en las tres categorías. El equipo se completa con Jorge Alcaide, delegado por la Federación Gaucha Sanjuanina; y Ramón Guardia, delegado elegido por los jinetes; y cuenta el apoyo de la Federación y del Gobierno provincial.



"El año pasado gracias a Dios fue un muy buen campeonato, todas las noches metido entre los punteros en Grupa, pero tuve la mala suerte de que un caballo me bajó y me llevó al quinto lugar. Ahora vuelvo buscando la revancha en otra categoría que también me gusta mucho, muy elegante", comentó a DIARIO DE CUYO Cornejo, quien en 2019, en una de las montas especiales, sufrió un fuerte golpe en la pelvis que incluso puso en riesgo su continuidad en la actividad, por lo que decidió cuidarse. "Me metí en la última clasificatoria por si entraba en el Basto y se me dio, así que tengo las ganas de volver buscando esa oportunidad que tuve el año pasado, o mejor", se explayó Cornejo, para quien todas las categorías tienen su riesgo, ya que por ejemplo, en Basto el jinete puede quedar enganchado en el estribo. "Pero sarna con gusto no pica", sentenció con una sonrisa el participante, para quien San Juan ha tenido buena pisada en el Festival, donde amigos como José Marti y Víctor López han sabido conseguir el campeonato y el subcampeonato.



Gabriel tiene 19 años y será su estreno en el campo de la doma cordobés. "Sé que voy a competir con gente de otra categoría más alta y más experiencia, pero la fe me acompaña a todo lados", confesó el muchacho que dos veces antes intentó la clasificación. "Y la tercera fue la vencida", señaló el jinete, cuya meta es "darlo todo, representar bien a la provincia y sobre todo, volver sano".



En el extremo más joven de la troupe está Daniel Costa, de 15, también debutante en este ruedo y en lo que considera la categoría más difícil y la que más le gusta. "Jesús María es el sueño de todos, adonde todo jinete quiere llegar y me gustaría seguir participando. En casa están todos contentos, apoyan", dijo el adolescente criado entre caballos (su papá es tropillero), también dispuesto a enfrentar a profesionales que "la tienen reclara" y lejos de cualquier temor: "Cada uno sabe lo que puede llegar a pasar, pero es lo que a uno le gusta", opinó Daniel, que entrenó duro para llegar en las mejores condiciones físicas.



De igual modo, todos saben que la suerte también es un factor que cuenta, ya que los caballos se sortean y, por ejemplo, "puede tocar uno bueno o uno malo"; o bien puede suceder que el piso afecte al animal. La presión que se siente, coinciden, también juega. Y con todo esto, "a veces hasta el mejor jinete falla", reconoció Cornejo.



Según precisó el delegado por la Federación, el objetivo es que al menos alguno llegue al escenario, adonde al final suben sólo los primeros cinco puestos de cada categoría, lo que asegura la plaza para el 2021. "A cualquiera que se le dé, lo disfrutamos, es como si fuera un logro de todos", expresó Alcaide, con compartida ilusión de festejo y subrayando el compañerismo y la responsabilidad del "muy buen equipo".



Tiene 28 años. Tras la clasificación en Jesús María el año pasado en Gurupa Surera, competirá este año en Bastos con encimera (de cuero o suela), sin boleadoras. "Es la otra categoría que más me gusta, con encimera pelada y estribos, muy elegante", sostuvo.

Tiene 15 años. Para el más joven de la delegación será el debut, en Crina Limpia, también llamada "a potro pelado". "Es la más difícil, al caballo no se le coloca nada, solo una soga por entre las paletas y hay que saber sostenerse bien con las piernas", contó.

Tiene 19 años. También debutará en la meca nacional de la doma, en la categoría Grupa, Gurupa Surera o bien "cuero'. "Me gusta porque hay que saberla manejar para sentir la comodidad y los caballos son más voladores, o sea, se paran de manos", expresó.

