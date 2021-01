Este año no se escuchará el esperado "Aquiii Cosquín, capital nacional del folclore". O al menos, no será de la manera tradicional que todos los amantes de la música y las danzas nativas disfrutan cuando llega enero. Es que, debido a las restricciones impuestas por la pandemia, la Comisión no podrá concretar la 61ra edición como lo venía haciendo hasta ahora, con una multitud haciendo vibrar la Plaza Próspero Molina, iluminada por sus nueve lunas y con el espíritu de Don Ata sobrevolando los cielos. Pero con la intención de que el año no pase sin Festival, se decidió adaptarlo a las posibilidades existentes, con distintas propuestas que -bajo protocolo- tomarán cuerpo de distintas maneras. Las personas que vacacionan en Cosquín pueden asistir a los shows en restaurantes, que de algún modo suplen las tradicionales peñas; y también a una serie conciertos de artistas reconocidos, que comenzaron el fin de semana pasado. Y por otra parte, ante la imposibilidad de concretar un nuevo Festival, habrá dos especiales que se transmitirán por la Televisión Pública a toda la Argentina, el sábado y domingo próximos, de 17 a 19 hs.



"Es una forma simbólica de estar presentes en todos los hogares del país, como es costumbre", valoró en charla con DIARIO DE CUYO Luis Barrera, secretario de Programación del Festival Nacional de Folclore, a sabiendas de las diferencias. "Se va a ver un repaso de todo lo que es Cosquín, en todos sus espacios, no sólo en el escenario mayor sino todo lo que ocurre alrededor. La mayor parte será del 2020, pero habrá de otros años también, con la conducción de Claudio Juárez, nuestro maestro de ceremonias; y con Marcelo Iribarne. Y se realizará el homenaje a Ariel Ramírez, en el centenario de su natalicio, con invitados como La Bruja Salguero, Jairo y Teresa Parodi, dirigido por Facundo Ramírez (hijo de Ariel). Esto será en los estudios de la TV Pública en Buenos Aires, ya que en la plaza no va a haber ninguna actividad", señaló. "Llevó mucho trabajo concretar este proyecto luego de la negativa de poder realizar el festival de forma presencial, pudimos concretarlo con la Televisión Pública, considerando que tanto la señal como el Festival llegan a todos los puntos del país. Ellos lo entendieron de la misma forma y les pareció una excelente idea desde el primer momento" acotó.



Barrera rescató esta posibilidad de que, pese a todo, se respire clima de Festival. "Lo vivimos con mucha alegría. Todo el circuito de lunas musicales en los 12 o 15 locales gastronómicos de la ciudad de Cosquín, con artistas consagrados y noveles que van girando; y también el ciclo de espectáculos en formato concierto en el Centro de Convenciones... toda esta movida que se genera, Cosquín lleno de gente en las calles, disfrutando de la música. Y como corolario, la edición del festival en formato televisivo", anotó el responsable de la programación, para quien este traspié no hará mella, incluso desde lo económico, en la próxima celebración.



"Lo económico no afecta para nada lo que será el 2022. Nuestra gestión se ha caracterizado por realizar un festival que se autosustenta, con todo lo que genera la misma fiesta; y además no hemos hecho ninguna contratación ni nada por el estilo, así que trabajaremos de cara al 2022, que ojalá sea de la forma que la hemos hecho siempre, de forma presencial, con el público en la plaza y los artistas en el escenario", expresó.