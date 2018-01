Hasta el año pasado, Claudia Pirán figuró entre los artistas oficiales del Festival Nacional de Folclore de Cosquín, que bajará el telón el próximo domingo, último día donde actuará la delegación oficial de la provincia (ver aparte). Admirada por muchos, criticada por otros, sin embargo, es la única artista sanjuanina que desde hace más de 15 años, contratada por la Comisión, llevó el nombre de San Juan -y a algunos de sus talentos hechos canción- al Atahualpa Yupanqui. Por eso es que sorprendió que este año su nombre no figurara en la cartelera. "No estoy el escenario mayor, pero sí en el festival", se apresuró a marcar la intérprete, quien comentó a DIARIO DE CUYO que la razón es puramente artística. Dijo Pirán que su ausencia se debe a que está preparando su nuevo material, que llevaría a Cosquín oportunamente. Mientras tanto, la artista -que hace 20 años ganó el Pre Cosquín como solista vocal e inmediatamente se llevó una Mención Especial del Festival, en el que fue Consagración 2005- fue convocada a las peñas oficiales y a ser jurado de Espectáculos Callejeros, instancia competitiva donde se consagró Revelación en el 2000 (y de la que hoy participan sus comprovincianos Tayté). De esto habló con este medio.







- Este año no estás en el escenario mayor de Cosquín. ¿Por qué?



- Porque estoy preparando un material nuevo y la presentación oficial va a ser en junio; entonces no estoy en el escenario mayor para poder preparar todo eso. Yo siempre hacía la presentación de mis discos y de mi material nuevo en Cosquín; pero este año no, la presentación va a ser en junio en Buenos Aires. Por eso me pidieron no hacerlo y esperar para mostrar todo lo nuevo a todo el país, y no hacer adelantos...



- ¿Y qué significa para vos no estar?



- Un año en el que no se está, como sucede en otros tantos sitios... Para mí Cosquín es especial sobre el escenario mayor, en una peña o en los espectáculos callejeros. Este año me vine para trabajar junto a la Comisión en Espectáculos Callejeros y la Peña oficial, así que estoy con eso. Además, el rincón tucumano, que es la gran puesta en escena que hay aquí en Cosquín, me ha pedido que realice un homenaje a Mercedes Sosa, y canto ahí todas las noches como parte del staff, con "Claudia Pirán le canta a Mercedes Sosa". Está todo más que bien, son circunstancias artísticas el hecho de no estar en el escenario mayor este año, pero no por eso es que no estoy haciendo cosas acá. Estoy muy contenta y sigo trabajando para el Festival de Cosquín...



- ¿Extrañás el Atahualpa Yupanqui?



- Claro que extraño, si Cosquín es mi casa y mi lugar en el mundo. Este escenario es maravilloso y he trabajado mucho para estar ahí, claro que lo extraño...



- ¿Y sentís que la Próspero Molina te extraña?



- Tendrían que preguntarle a la gente, pero lo que yo recibo en la calle es que sí, me preguntan por qué no estoy... Pero como me ven y como estoy, en realidad, no se extraña tanto ¿no? Desde ese lugar, porque gracias a Dios adonde estoy la gente va y apoya esos lugares, así que eso es también lo que me gusta y lo que vengo a hacer.



- Mientras tanto, jurado de Espectáculos Callejeros...



- Sí, el domingo voy a estar de jurado en la final de Espectáculos Callejeros, por ser la Revelación 2000 y por siempre estar apoyando...



- Ese fue tu gran trampolín en Cosquín. ¿Cómo lo vivís ahora del otro lado?



- Para mí la vivencia es maravillosa. Yo nací ahí y por eso hoy apoyo al Festival desde ese lugar, junto a Emiliano Lucero que es el coordinador y junto a toda la comisión que trabaja para seguir haciendo sentir a los nuevos valores de todo el país.