Fotos DANIEL ARIAS

En acción. Uno de los cuadros del "patio" con gran parte del staff que fue convocado para participar.



Una atmósfera realista, personajes contemporáneos recreados por actores locales y una confluencia de danza, música y canto popular, serán los ingredientes principales de Patios Sanjuaninos, una colorida propuesta que se estrenará mañana en el Cine Teatro Municipal de Capital, como parte del programa de festejos por el 460° aniversario de la fundación de San Juan, que se extenderá durante todo el mes. Organizado por la comuna capitalina, el espectáculo contará con el escritor y músico Alejandro Segovia en guión y actuación, Gerardo Lecich en puesta y dirección; y Lucio Flores en la dirección musical.



Con las costumbres provincianas a flor del piel, la obra girará en torno al matrimonio de "La Licha" y "El Cacho" Tobares, quienes, en un típico mediodía de otoño sanjuanino, se dispondrán a celebrar su aniversario, interpretados por los artistas Mifi Segovia y Pablo Flores, junto al joven Ignacio Caro Vera en el rol de Tomy, su hijo adolescente. La acción transcurrirá en un fondo de casa de Villa del Carril, donde parientes y amigos coincidirán para saludar a la pareja. Entre canciones y relatos se entrelazarán mágicamente los antiguos hábitos con la mirada de las nuevas generaciones.



"La línea que se persigue el guión es recorrer las tradiciones. Nosotros no somos solamente una manera pintoresca de hablar, por eso la idea es reflexionar sobre nuestras costumbres, de dónde venimos y por qué somos lo que somos, respetando nuestras raíces. Por eso, tallará un papel importante, el hijo de la pareja, como una de las nuevas ramas que mantiene firme las raíces", manifestó Segovia a DIARIO DE CUYO en referencia a los fundamentos de la apuesta, de la que él también será parte, de manera "omnisciente", como agregó.

Alejandro Segovia. En la coordinación de una de las escenas artísticas.



Como responsable de la puesta, Lecich destacó que se tratará de reflejar "un patio que cambia de carácter, como las pieles de un animal", si bien, subrayó que la escenografía tendrá "una óptica actual". "A lo largo de la narración se hará alusión a distintos estados del patio, al emotivo, al antiguo e incluso al compartido, siempre con Segovia como la voz del patio, de un relato o de un recuerdo, él estará en distintos sectores. Esto permitirá enlazar el relato y la acción con los cantantes, los músicos y bailarines. La puesta del mantel, las empanadas, algún cogollo, la guitarra, serán distintos momentos que darán vida a las escenas", subrayó el también director del Ballet San Juan Nuestro Tiempo, que pondrá a disposición tres de las parejas de su compañía de danza.



"Es una reunión típica, bien cuyana, en la que también se apreciarán los cambios musicales y de costumbres. Por eso, decidimos armar un encuentro de generaciones, donde se reflejarán las antiguas sonoridades con la presencia de figuras conocidas del ambiente como Villavicencio y Troncozo, y la manera en que el género logra amalgamarse con voces más jóvenes para reacomodarse a la actualidad. Recreamos canciones con músicos veteranos y chicos más jóvenes, tratando de acercar las obras a las inquietudes actuales", opinó desde su lugar en la conducción musical Flores -pianista, compositor y también director musical del Himno Nacional que se ejecutará nuevamente en el Teatro del Bicentenario el próximo domingo en la velada de gala junto a Melisa Quiroga y la Camerata San Juan-.

La música. Uno de los bloques de folclore tradicional que se apreciarán.



De este modo, encarando la Fundación desde el humor y las tonalidades costumbristas, estarán presentes relatos "que parecen ciertos pero no lo son", como la historia no oficial de la fundación y el origen del viento Zonda. "Además habrá pinceladas que pintarán al sanjuanino con frases, entre las cuales no faltará, el ""por lo menos" y el ""tirando para no aflojar", añadió Segovia, quien recientemente debutó con su unipersonal A dónde va el amor.



Por otro lado, cantantes y músicos interpretarán "una escena de patio" hilvanando bloques de cuecas, tonadas, zambas, clásicos como San Juan en otoño y San Juan por mi sangre; e incluso una serenata "impensada" y un final "inesperado y esperanzador", retrató el guionista sobre estos segmentos en los que participarán en un popurrí de canciones, personalidades de la música local, entre los que figuran, Matías Sánchez, Ernesto Villavicencio, Matías Inostroza, Gustavo Troncozo, Samuel Orozco y María Agustina Cano.



"Es todo un desafío", mencionaron los tres responsables de dar vida a este nuevo proyecto que los probará en un ámbito de creación colectiva que representará "un aprendizaje" y "una gran responsabilidad", como recalcaron.



DATO

El espectáculo subirá a escena mañana desde las 21 hs en el Cine Teatro Municipal (Mitre 41 este). Ingreso gratis hasta colmar la capacidad de la sala