Coti Romero se convirtió en una de las participantes de Gran Hermano (Telefe) más polémicas de todas. En las últimas horas, la correntina publicó el siguiente tuit: “Si hasta a Messi lo critican, ¿cómo no me van a criticar a mí?”. Fue entonces que los usuarios no tardaron en mostrarse indignados por la frase que lanzó la exparticipante y la atacaron duramente.

La joven de Corrientes genera revuelo bastante seguido con sus dichos y siempre está en el ojo de los medios. Sin embargo, los usuarios no le perdonaron la comparación con el mismísimo Lionel Messi.

“Pero Messi es relevante en la sociedad y en el mundo, vos no”, “Se comparaba con Messi”, “No te compares con Messi, por el amor de Dios”, “Dios, cómo te vas a comparar con Messi, inmunda”, “Messi ganó el Mundial, a vos te eliminaron de GH”, fueron algunos de los comentarios que expresaron enojo por la frase de la rubia.

No todo fueron críticas, porque del otro lado de la grieta estuvieron los que bancaron las palabras de la novia del Cone. “Volvé Coti, queremos lío, bardo, sangre y destrucción angelical”, “Re clara la tenés Correntina Cuchillera Sapucai”, “Si Jesús tropezó, ¿por qué Coti no habría de hacerlo?”, “Me haría una remera con esa frase”.