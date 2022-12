Fotos Gentileza La Salmuera

La cantidad y calidad de artistas visuales que hay en San Juan, el creciente interés por su producción y la posibilidad de implementar en la provincia un formato ya probado en otras ciudades del país y del mundo, llevaron a dos artistas locales a concretar un anhelo. Con la mirada puesta en escenarios y públicos distintos a los habituales, Jorge Marún y Pablo Henríquez formaron una agencia que busca y gestiona en la provincia lugares alternativos para exposiciones, fuera del circuito cultural de museos y galerías privadas con los que -subrayan- se complementan armoniosamente. Serán galerías no tradicionales que funcionarán de manera permanente rotando exhibiciones, pensadas para llegar al público que frecuenta esos lugares. Retama Agencia de Arte llamaron a este emprendimiento que correrá el velo esta noche (ver aparte) con la inauguración de la Galería de Arte de La Salmuera, establecimiento olivícola que dispuso y acondicionó una parte de sus instalaciones con potencial para este proyecto que se suma a su oferta de visitas guiadas, gastronomía y espectáculos. El debut será de la mano de los mentores, Marún y Henríquez, que expondrán sus trabajos bajo el significativo título "Abriendo caminos". Y además tendrá un ribete solidario, ya que se donarán dos obras a la Fundación Casa SAHNI.



"Esta es una idea que teníamos en mente hace tiempo, llevar el arte de San Juan a otros espacios que no son convencionales para el arte, como por ejemplo se hace en bodegas de Mendoza hace muchos años y con éxito, donde se articula la agroindustria con lo gastronómico, el turismo y la cultura", comentó a DIARIO DE CUYO Henríquez. "Retama es buscar esta articulación, funcionar como nexo y que sea logre una actividad donde todos los involucrados tengan un beneficio", agregó el también integrante del colectivo 18 Mundos, quien adelantó que Retama incorporará el sector de exposiciones que funciona en el club Sirio Libanés. "La Salmuera tenía un lugar de muchos metros lineales con pared y el restaurante, así que hicimos la propuesta, la aceptaron y arrancamos ahí, con muy buena onda por parte de la empresa, que inmediatamente entendió la propuesta. Y también por parte de los artistas de San Juan, que cuando se enteraron de esto empezaron a mandarnos currículum y carpetas para ver si hay oportunidad de exponer", se explayó.

Tal como explicaron, Retama -nombre que eligieron para evocar la sencilla y resistente flor que ofrece su belleza en el desierto sanjuanino- será la encargada de gestionar estas galerías, realizando también la selección y curaduría de muestras en función de las características del lugar y del requerimiento de los propietarios de los edificios donde funcionen. Todos se benefician: el lugar sumando un atractivo cultural para sus visitantes, los artistas contando con otra vidriera donde exhibir y llegando a nuevos públicos, y la agencia logrando su cometido de nexo y difusor. Y en caso de que se produzcan ventas de obras, algo deseado y esperado, el grueso del monto será para el artista y habrá porcentajes para el lugar donde se asienta la galería y para la agencia, destinados a gastos operativos.



"Cuando fuimos con la propuesta y ellos la aceptaron, para nosotros fue una sorpresa, porque generalmente los industriales están concentrados en su propia tarea y no se meten en lo que no conocen; pero ellos escucharon y aceptaron de muy buena gana, así que ahora esperamos que nos acompañe el público", contó Marún. "La galería de arte estará integrada al circuito que hacen los visitantes en esos establecimientos. Retama tiene como objetivo ubicarse en lugares donde no tiene presencia el arte, difundirlo en los escenarios de la provincia no tradicionales, que tengan buen flujo de público. Lo bueno es ir abriendo caminos, como se llama la muestra, llegar a toda esa gente que usualmente no va a las exposiciones y ofrecerle a los colegas la posibilidad de exponer en estos espacios", añadió.

Casi listo. Esta semana comenzaron a montar las obras en el espacio convertido en galería y también en el restaurante.



"Estamos muy contentos porque inauguramos esta galería con las personas que tuvieron la idea, que a la vez son dos artistas que tienen muchísima trayectoria. Ahora Pablo Henríquez presentará obras que están a tono con su nueva serie, donde incluye figuras de la naturaleza y en el caso de Jorge Marún estará presentando paisajes y retratos. A mí me gusta pensar que viene un turista y, con todo lo que se le ofrece, en un ratito se lleva un lindo pantallazo de San Juan, incluido ahora el arte sanjuanino. Sería muy bueno que haya más lugares así, que ofrezcan toda una experiencia, porque también beneficia al turismo", apuntó Javier Marún, gerente comercial de la empresa e hijo de Jorge. "Esta noche inauguraremos con un vernissage, tocará una banda de música, bueno... será una fiesta para la cultura", cerró.







DATO

La Galería de Arte de La Salmuera (Chacabuco y Calle 7, Pocito) inaugurará esta noche a las 20.30 hs con la exposición plástica de Marún-Henríquez, que permanecerá todo enero. Entrada libre.