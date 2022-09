Por Leonardo Muro

En 1969 tan solo en Estados Unidos lograron ubicar 5 canciones en el Top 10 y 3 álbumes (Bayou Country, Green River y Willy And The Poor Boys) entre los diez más vendidos en ese país, superando a The Beatles en cantidad de unidades vendidas. Ese mismo año se presentaron en el exitosísimo programa de TV “The Ed Sullivan Show” ante más de un millón de espectadores y participaron en el festival de Woodstock. De hecho le disputaban a los Fab Four el título de “La banda de rock más grande del mundo”, pero para conseguirlo debía conquistar Europa y ya no con discos sino en vivo, sobre un escenario. La banda venía de colocar hits en las primeras posiciones de todo el mundo “Proud Mary”, “Green River”, “Fortunate Son” y “Down On The Corner” ingresaron al Top 10 en Europa, Norteamérica y Australasia, mientras que “Bad Moon Rising” alcanzó el N°1 en el Reino Unido y Nueva Zelanda.

CCR arrancó 1970 con un memorable concierto en el Oakland Coliseum de California, realizado el 31 de enero, y en abril se embarcaron en su primera gira por el europea, que consistía en 8 shows e incluía países como Holanda, Alemania, Francia y Dinamarca. Los días 14 y 15 de abril estaban asignados al Royal Albert Hall de Londres, con conciertos sold out. La primera noche abrieron con “Born On The Bayou” y cerraron el show con “Keep On Chooglin’”. El público ovacionó de pie a la banda durante 15 minutos. Al día siguiente, recibieron excelentes críticas de las revistas The Time y New Musical Express (NME).

Al regresar de Europa publicaron los discos “Cosmo's Factory” y “Pendulum” ambos en 1970, y finalmente en 1972 lanzan su último álbum, “Mardi Gras”, para luego separan ese mismo año.

Siempre se especuló con que el show del 14 de abril en Londres había quedado grabado pero nunca pudo confirmarse nada hasta que en 1980 Fantasy Records publica el disco en vivo “The Royal Albert Hall Concert”, pero ni bien salió a la venta se dieron cuenta que la grabación publicada no era del show en Londres sino del que habían brindado en el Oakland Coliseum el 31 de enero de 1970, por lo que para las siguientes ediciones se le cambió el nombre por “The Concert”.

Pues bien, a 52 años de los shows en el viejo continente ve la luz el concierto de la primera noche en Londres bajo el título “At The Royal Albert Hall, April 14, 1970”.

Eran otros tiempos, no existía la parafernalia con la que cuentan hoy los shows de los grandes artistas, por aquel entonces tenían cada instrumento conectado al amplificador y de ahí a los parlantes, sonido crudo, sin mesas de mezcla ni torres de sonidos y mucho menos pantallas gigantes. Veías y escuchabas lo que podías y como podías según tu ubicación. Cuatro tipos sobre el escenario con sus instrumentos, solo eso, no eran tiempos de mega shows ni efectos especiales, y a pesar de semejante simpleza y despojo tecnológico, Creedence dio un show arrollador.

Las cintas multipista fueron restauradas y mezcladas por el productor Giles Martin (hijo del legendario productor de los Beatles, George Martin) y el ingeniero Sam Okel, ambos ganadores del premio Grammy, quienes ya venían de trabajar en la ediciones 50mo aniversario de los discos “Abbey Road” y “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band” de The Beatles. Finalmente el LP fue editado por Miles Showell en los Abbey Road Studios utilizando tecnología de media velocidad para una experiencia auditiva con la más alta calidad.

El álbum incluye el show completo y captura a la banda en la cúspide de su carrera, presentando clásicos como “Fortunate Son”, “Proud Mary”, “Travelin’ Band” y una divertida versión de “Bad Moon Rising”.

Si bien por ahora fue publicado sólo en CD, vinilo y cassette, el 18 de noviembre saldrá a la venta la Super Deluxe Edition Box Set que consiste una caja de edición limitada y numerada, serán tan solo 5000 unidades conteniendo 2 CDs, 2 LPs (45 rpm y 180 gramos), 1 Blu-ray, un libro de 16 páginas, 1 poster y una lámina con un texto.

El Blu-ray contendrá un documental con relatos del actor Jeff Bridges, el show completo y la edición digital del álbum en hi-res y audio inmersivo Dolby ATMOS. El segundo disco incluirá música del documental y grabaciones previas a la formación de Creedence Clearwater Revival, incluyendo Tommy Fogerty And The Blue Velvets y The Golliwogs.

De momento debemos conformarnos con este disco en vivo, que no es poca cosa, un show tremendo, demoledor, rock & roll crudo, una banda dispuesta a entregar todo para ganar Europa, y consiguieron su propósito.

Creedence Clearwater Revival en vivo como nunca antes los escuchaste.

Pasaron 52 años y valió la espera.