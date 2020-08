"Siempre me sentí atraído hacia el maquillaje, los concursos de belleza, me atrajo el transformismo de las chicas locales y todo ese derrame de elegancia, purpurina, las plumas, los tacos, las producciones. Así que me llevó a intentarlo", comentó Chanel West, como es el nombre artístico de Ignacio Altamirano que es transformista hace 4 años y se convirtió el sábado en la Embajadora Transformista Online San Juan, tras un concurso que se realizó a través de las redes y con un jurado que eligió a las ganadoras, ya que el segundo puesto fue para Alexa.



Nacho tiene 21 años, sus musas inspiradoras son Pampita, Angelina Jolie y Dua Lipa, esos son sus estereotipos de belleza. Se define como un hombre cisgénero homosexual que practica el transformismo. "No con esto quiero ser mujer, sino expresar mi forma de arte", comentó.



Él sabe perfectamente lo que quiere, parte de su familia lo apoya en sus decisiones artísticas y personales, aunque reconoce que otra parte de sus familiares no lo aprueban, aunque desde que se conoció lo del concurso y se difundió su participación más gente se enteró de su actividad. "Me dijeron te vi el diario... y fue muy de golpe, pero no tuve respuestas negativas, fue positivo y no me lo esperaba, así que fue bueno eso", comentó Nacho que antes de la pandemia se dedicaba al maquillaje para eventos y es estudiante de Turismo en la UNSJ.



"Puede que al sanjuanino le cueste un poco aceptarnos, pero sin duda tiene la mentalidad más abierta que hace 10 años. Les cuesta tolerar, porque les choca la imagen de un transformista haciendo un book de fotos en la Plaza del Bicentenario, supe de gente que lo hizo hace poco e incluso tuvo un encuentro con la policía que le dijo que no podía estar vestido de tal o cual manera en público. Eso te da la pauta de que todavía no estamos del todo aceptados".



"Nos confunden o tienen el prejuicio de que somos un objeto sexual, la identificación con lo sexual. Piensan que por ahí una se viste o hace todo esto para buscar otro tipo de atención y no es el caso, ojo algunos pueden tenerlo como meta, pero puede hacerlo cualquier chica que quiere llamar la atención de alguien con unos tacos o un vestido apretado" aclaró Nacho para sacar al transformismo de ese lugar donde es atado con el sexo o la prostitución.



La filosofía del transformista tiene que ver con el escenario. "Pero no es un dragqueen, sino que busca captar la esencia femenina en poner el objetivo en ser una expresión exagerada de la mujer, pero el drag es más escándalo".



En una vida sin coronavirus le encantaría salir de la provincia, participar en concursos e incluso hasta llegar a la calle Corrientes.



"Me encantaría llegar a una obra de teatro, por qué no cine, o tv. De nosotros los transformistas se tiene un estigma de que somos hombres cisgénero que pretenden con esto lograr ser mujeres y no siempre el transformismo se basa en eso, si bien es sabido que muchas mujeres trans toman esta plataforma como pie para su transición, nos gustaría romper este estigma que no sólo las personas del colectivo LGBT practican este arte, sino que heterosexuales lo pueden hacer".



Nacho considera que "no hay límites en lo que puede hacer un transformista" en cuanto a lo artístico y tiene como meta poder armar su propio show cómico. "Algo como el de Danny Love. Me gusta hacer reir a la gente", comentó el artista que confiesa que tarda entre 3 y 4 horas en lograr su look de escenario. El joven artista admite que Nacho y Chanel son dos personas muy diferentes. "Nacho es más tímido, Chanel extrovertida, ella puede hablar de todos los temas" comentó y asegura quizás es ella hablando cuando reclama que en San Juan qué hace falta para que el transformismo pueda desarrollarse. "El transformismo como espectáculo, hace falta más interés en el tema, y antes y la aceptación de la misma comunidad sanjuanina, como tenemos este estigma, ni siquiera nos ven como un arte, ese sería el primer paso, que creo que se estaba logrando con lo de las fiestas en el teatro, pero eso fue una gran iniciativa", sostuvo la flamante embajadora transformista.