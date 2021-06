Se cumplieron 30 años del debut de Jugate conmigo y Cris Morena lo recordó en el programa de Jey Mammon, donde también habló de su hija, sus éxitos televisivos y el día que Luis Miguel quiso seducirla. Sin embargo, en las redes los usuarios se indignaron cuando lanzó un comentario sobre el peso del conductor.

Al ser consultada sobre si haría una remake de su popular ciclo, la productora levantó la paleta con el “sí” y Jey quiso saber a qué famoso convocaría. “A Santiago del Moro. A vos si bajás un poquito”, contestó. Visiblemente incómodo, él atinó a responder: “Siempre tan esteta”. Al darse cuenta de que había hecho un comentario fuera de lugar, la creadora de Floricienta y Casi Ángeles aclaró que se trató de un chiste.

Las críticas de sus fans no se hicieron esperar. Para muchos fue una terrible desilusión escucharla decir eso y recordaron los problemas alimenticios que sufrió Romina Yan.

“Dice Cris Morena que para que tus sueños se cumplan tenés que adelgazar”, “Qué nefasta que es”, “Comienzo a pensar que lo de Romina Yan tuvo que ver algo con la alimentación quemada por Cris Morena”, “Cris Morena no aprendió nada. Aprendamos nosotros”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sobre lo ocurrido en el programa de América.

Cuando Romina comenzó a hacerse famosa por su protagónico en Chiquititas -donde interpretó a Belén Fraga-, le dio una nota a la revista Para Ti en la que habló de todo lo que sufrió con su cuerpo.

“Tenía 15 años, iba a un colegio de doble turno, trabajaba hasta las 3 de la mañana y me levantaba a las 7... Era demasiado y descargué mis angustias en mi cuerpo. Todo ese año la pasé mal y comencé a sufrir de anorexia. No comía nada porque estaba obsesionada con que tenía que ser perfecta. Durante toda mi vida descargué mis miedos, inseguridades y angustias con la comida. Esa fue mi forma de boicotearme. Fue todo un desafío porque un trastorno como el que yo tuve no se va de un día para otro. Es un tema con el cual tenés que vivir toda tu vida. Yo me reconcilié con mi cuerpo, pero la anorexia sigue latente. Todos los días aprendo a comer y no me siento relajada con la comida. Hay veces en que me vuelvo obsesiva, me veo gorda y dejo de comer. Es que una vez que se te distorsiona la imagen, es muy difícil que vuelvas a verte en el espejo tal como sos: vivo encontrándome defectos”, pronunció.