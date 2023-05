Azul Giordano, la hija de Romina Yan, está enorme. Así lo mostró Cris Morena en su cuenta de Instagram, donde le dedicó un posteo especial por sus 17 años. Allí, la productora volcó sus sentimientos y sus seguidores coincidieron en que tiene la sonrisa de su mamá, que murió en 2010.

En su perfil de Instagram, Cris Morena compartió un video donde compiló distintas fotos de la adolescente y lo musicalizó con “Bonita”, el popular tema de Erreway, el grupo musical integrado por Luisana Lopilato, Camila Bordonaba, Felipe Colombo y Benjamín Rojas.

Allí además le dedicó unas tiernas y conmovedoras palabras. “Achu: celebro de vos, tu capacidad de hacer fácil lo que parece difícil. Tu fuerza para luchar por tus sueños. Tu inmensa sonrisa siempre. Tu ternura con los bebés y los niños. Tu juego eterno. Tu seguridad y coraje. Tu amor por la música y tu valentía para bucear en lo más hondo de tu alma. Tu inmensa fortaleza en tus juicios. Tu forma de ver en todos siempre lo mejor, lo bueno, lo valioso. Tu amor profundo por toda tu familia, en especial por tus hermanos”, escribió orgullosa. “Te amo, abuela Titi”, cerró.

La publicación no pasó inadvertida entre el millón de seguidores de la productora. Lo que llamó la atención fue que la mayoría de los usuarios destacaron el increíble parecido de Azul con su mamá, Romina Yan. “Se parece mucho a Romina”, “Es re parecida a Romina, sobre todo en la sonrisa”, “La sonrisa de Romina... Hermosa”, “Hermosa. Es el calco de Romi”, “Igual a su mamá”, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron.

Cris Morena, a corazón abierto, sobre la pérdida de Romina Yan: “Estuve tres años muerta”

Cris Morena habló a corazón abierto sobre la repentina muerte de su hija, Romina Yan, ocurrida en septiembre de 2010. Con total sinceridad, la productora aseguró que estuvo “muerta por tres años” y reveló que un viaje a Berlín fue clave para sanar.

En octubre del 2022, invitada a La peña de Morfi (Telefe), Cris Morena dijo que la muerte de su hija fue un antes y un después. “Ahí empecé a escribir como una bestia. Es lo único que a mí me levanta cuando me estoy cayendo. Yo escribo mucho y me encanta escribir canciones”, señaló.

“Lejos de cerrarme, las capas creativas se me abrieron todas... con un dolor enorme”, enfatizó la productora, que destacó que fue en ese entonces que escribió todos los temas que fueron parte de ViveRo, el homenaje que le realizó a su hija hace tres años en el Gran Rex.

Más allá del dolor, la productora destacó que de alguna manera pudo concluir el duelo en 2013 cuando viajó a Alemania junto a su nieto menor Inti y Sofía Reca, esposa de su hijo Tomás Yankelevich. Entonces señaló que ver las “cicatrices” de la Segunda Guerra Mundial en una ciudad donde aún se respira “mucho dolor” la llevó a repensar lo que ella estaba atravesando.

“Es una de las ciudades más creativas del mundo en este momento, llena de jóvenes que están diciendo ‘perdónennos’. Y dije: ‘Si Berlín con todo su dolor, su angustia y todos sus muertos, y su horror espantoso se levantó, yo me tengo que levantar’”, explicó. “Lo hago por mis nietos, por mis hijos y porque amo la vida porque merezco seguir viviendo”, concluyó la creadora de Chiquititas, Rebelde Way y Casi Ángeles.