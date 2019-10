Última formación. Alejandro Pozzo (atrás izq.), Willy Herrera (atrás der.) y Tito Palacios, bajista que entró en lugar de Javier Gómez el año pasado, y que según Willy, antes de su reunión con Pozzo, ya había manifestado su decisión de dar un paso al costado.

Es una de las bandas que más prestigio ganó tanto en escenarios locales como nacionales, dejando bien representado al heavy metal sanjuanino. A lo largo de casi dos décadas ininterrumpidas -que comenzaron en diciembre de 1999-, Huakyl ("El elegido" en lengua allentiac) supo consolidarse en escena con sus presentaciones de gran calidad y el fuerte apoyo en la comunidad rockera, que respaldó su compromiso con la cultura ancestral de Cuyo, con una marcada sensibilidad social reflejada en las letras de sus canciones. Pero además supo convertirse en guía y mentora de nuevas bandas. Sin embargo, todas esas virtudes reunidas en una banda de rock no fueron suficientes para mantenerla unida. Días atrás sus seguidores se desayunaron con una amarga noticia en la cuenta de Facebook del guitarrista y cantante Willy Herrera: "Debo contarles que ya no formo parte de Huaykil. La banda que fue mi hogar y mi enfoque creativo durante casi 20 años. ¿La razón? Desde hace un tiempo, el funcionamiento de la banda se vio afectado por cosas personales y diferencias de visión (cosa que es normal creo, las vidas van cambiando en esa cantidad de años). Luego de muchos intentos, charlas, discusiones, sincericidios y demás, quedamos de acuerdo en que ya no podíamos tocar más juntos", escribió y sus palabras provocaron una sacudida también puertas adentro. "Más allá de las diferencias, siempre logramos llevar adelante este proyecto de vida que fue la banda. Pero ya nos estaba haciendo mal. Así que decidimos parar y en su momento fue mutua la decisión de darle fin a la banda, debido a que ambos fundadores queríamos seguir, pero de maneras diferentes. Ese fue el acuerdo y quedamos en hacerlo público mediante un comunicado así, como este", se explayó.

De acuerdo a lo expresado en Facebook, hace unas semanas Willy y Alejandro Pozo -baterista y fundador- se reunieron y establecieron un pacto: que Huaykil llegara a su fin. Sin embargo, contó Herrera, "Alejandro me comunica que él va a seguir con la banda por su cuenta, con otros músicos. Yo no apoyo esa decisión, pero evidentemente, mi postura al respecto no es relevante, él tiene los medios legales para continuar con el nombre de la banda y logo". Ese fue el motivo por el que Willy decidió hacer el descargo por las redes, ya que no le cayó bien que Pozzo -dueño de los derechos del nombre, imagen y composiciones de la banda- decidiera continuar con Huaykil, con nuevos integrantes.

Consultado por este medio, Willy amplió y ratificó su postura: "En el comunicado explico que yo no me fui de la banda. En su momento quedamos en acuerdo con Alejandro, que es el fundador, de darle fin a la banda por cuestiones personales. Son cosas que pasan en las relaciones humanas, por 20 años ininterrumpidos de tocar. Pero después de esa decisión, él decidió seguir por su cuenta con la banda. Es una decisión que no apoyo, pero es de él". Y agregó: "Tengo entendido que él ha conseguido nuevos músicos y está ensayando para seguir, pero bueno, no sé. He tratado de ser cuidadoso en no emitir broncas, ni malos entendidos en lo que dije en ese comunicado. Respecto al futuro de Huaykil, lo debería decir Ale. En realidad, no me fui, pero así son las cosas. Yo ya no soy parte de la banda".

El músico explicó que lo que hizo fue "informar a la gente que no estaré más. Mis cuestiones son morales. Espero que con el tiempo se sanarán. Respecto a los futuros músicos que se incorporen, que tengo entendido que ya están elegidos, pero no conozco quiénes son, no tengo ningún problema, tampoco rencor, ni bronca. Al contrario, estoy muy agradecido por todo lo que aprendí y todo lo que hice en la banda. Es un momento triste, pero hace tiempo que vengo pensando en mi próximo movimiento musical como solista y que hoy estoy de lleno trabajando con Caélux", acotó en referencia a otros proyectos en los que participa.



En el final de su carta, Herrera agregó: "Entiendo perfectamente su sentimiento de no querer tirar por la borda todo lo que hemos logrado en estos 20 años, el sacrificio enorme, todo lo dejado de lado en pos de la banda, porque también lo vivo así, pero yo no concebía la idea de seguir con Huaykil, sin él". Y subrayó que "con estos hechos, mi luto se multiplica".



Conocido el quiebre y con el destino de la banda en manos de Pozzo, DIARIO DE CUYO se comunicó con él para conocer su posición y cómo dará continuidad a la marca, pero el baterista prefirió no dar declaraciones. "Cuando crea conveniente y con las palabras adecuadas expresaré mi respuesta, a su debido tiempo, como corresponde, en mi cuenta personal de Facebook", señaló Alejandro.



Entre los últimos recitales oficiales de Huaykil se cuentan el del Ciclo Música Independiente del Teatro Municipal, donde compartió escenario con Mansestral y Monofloro; y el de la Convención Tattoo San Juan, en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand. Por entonces, el público que disfrutó de su talento y entrega ni imaginaba este desenlace.





Algunos hitos



"Me niego a caer" (2002) fue el primer disco de la banda, grabado en Buenos Aires con importantes músicos invitados: Gustavo "Chizzo" Nápoli (La Renga), Claudio "Tano" Marciello (Almafuerte) y Sergio Aguirre. Chizzo y Tano volvieron a tocar con Huaykil cuando el combo local presentó su último álbum "Existencia" (2013). Huaykil actuó en Cosquín Rock y La Falda Rock y dio recitales en el Estadio Kempes. Participó del disco-homenaje a Hermética. Fue varias veces telonera de La Renga y de Almafuerte; y de Motörhead, de Tim "Ripper" Owens (ex Judas Priest), entre otros.