Desde que empezó Canta Conmigo Ahora (eltrece), el nuevo reality musical de Marcelo Tinelli, Cristian Castro es uno de los líderes del programa. En una entrevista con TN, el cantante reveló un dato desconocido: que se mudó a Uruguay porque le robaron en la casa en la que vivía en la Argentina.

Mientras hablaba sobre la dinámica de sus looks, de su vida lejos de México y de su madre, la actriz Verónica Castro, el artista comentó acerca de los lugares en los que vivió.

“¿En qué país vivís vos? ¿Cada cuanto estás por acá y cómo es esa dinámica?”, le consultaron. Castro explicó que vivió 25 años en los Estados Unidos, que luego vino al país, pero que cruzó el Río de la Plata tras una difícil situación que experimentó, algo que nunca había contado.

“Me mudé a la Argentina, pero me asaltaron un poquito. Me fui a Uruguay y ahora estoy viviendo en Punta del Este. Los invito cuando quieran a un asadito”, completó.

“¿Cómo que te afanaron? ¿Qué pasó?”, se sorprendió su entrevistador, ya que el dato era absolutamente secreto. “Mi corazón es siempre de la Argentina. Ustedes saben que siempre estoy integrado y agradecido, pero lamentablemente me pasó eso y lo tomé de la mejor manera. Me fui a Uruguay para no molestar”, contestó.

Castro dijo que el asalto fue en la propiedad en la que estaba residiendo, aunque no dio mayores detalles. “Se metieron en la casa. No lo hice público porque no soy dramático. Me fui a Uruguay y ahora estoy molestando a los uruguayos”, agregó, con humor.

Fuente: TN