Varios de los participantes de " Gran Hermano 2022" tuvieron una intensa conversación sobre los ganadores de las anteriores versiones del reality y dieron su opinión sobre alguno de ellos. El ex "GH" Cristian U se sumó a la viralización de un video que los muestra hablando mal del ex participante y comenzó su campaña para sacarlos de la casa. Entre ellos, estaba María Laura, quien fue la nueva eliminada. Además, estaban Nacho, Maxi y Romina, última líder de la casa.

"Cristian U era un sacado que mandaba a la m...", comenzó señalando "Cata", a lo que Romina añadió: "Yo no me lo bancaba". Y la recientemente eliminada agregó: "Me re emboló que gane".

Estos 3 desastres criticandome y descalificando a la gente que me voto jajaja , desde el día de hoy me convierto en el fans número 1 haciendo camapaña para que se vayan estos 3 https://t.co/dyyTTgNfpT — Cristian U (@CristianUGH22) December 4, 2022

"Era soberbio, asqueroso, creído", admitió Romina y -mirando a cámara- agregó: "Tenés que saberlo Cristian U, no te banco".

"Sabe que tiene gente que lo ama y un montón de gente que no", agregó Maxi en la conversación, dando por hecho que Cristian conoce bien a su público. "Él se autonominaba en placa porque la gente lo dejaba", afirmó Nacho como la estrategia que utilizaba en el juego.

Segundos más tarde, y en tono de chiste, Romina le pidió a Cristian U que la ayude: "Votame para que no me vaya; era broma, te la creíste", mientras Nacho aprovechaba el momento y le pedía al ex "hermanito" que la elija para que la ex diputada sea eliminada de la casa.

Cristian U subió a su cuenta de twitter el corte del video y les dejó un fuerte mensaje a todos, menos a María Laura, que ya había sido expulsada: "Estos tres desastres criticándome y descalificando a la gente que me votó... jajaja. Desde el día de hoy me convierto en el fan número uno haciendo campaña para que se vayan estos tres".

Lapidario con su comentario, al ex "hermanito" no le gustaron las opiniones y dejó en claro que los quiere afuera de la casa para enfrentarlos en el debate y cantarle todo en la cara.