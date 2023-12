Cristina Pérez confirmó que deja Telefe Noticias (Telefe), el noticiero que condujo junto a Rodolfo Barili, con quien formó una de las duplsa más emblemáticas de la televisión. Su decisión tiene que ver con la designación de Luis Petri, su pareja, como ministro de defensa del gobierno de Javier Milei.

La conductora anunció su decisión durante una entrevista que brindó en le programa La Trama (LN+), mientras presentaba su libro “Tiempo de renacer”. Cuando le preguntaron cómo veía a su pareja, Luis Petri, quien fue designado ministro de Defensa del gobierno de Javier Milei, la periodista dijo: “Luis es una persona obsesiva en formarse en los temas y desde que lo designaron se está formando profundamente en hacerse un plan de trabajo. Él es experto en seguridad, con lo cual no son temas novedosos para él, pero por supuesto acá también tenemos que esperar el plan grande”.

Mientras se explayaba, una de las panelistas la interrumpió. “Perdoname que me meta, pero las colegas mujeres tenemos una duda ¿Cómo vas a llevar tu profesión con un ministro...”. Entre risas, Pérez la interrumpió y lanzó: “Pensé que me ibas a decir que era guapo”. “Que además es muy guapo”, siguió la periodista y siguió: “Con un ministro que va a ser protagonista, no va a ser un funcionario menor”.

“Este proceso lo tengo hecho, porque la cuestión me vino como un dilema cuando lo eligieron como precandidato a vicepresidente, y yo traté de tomarlo como una oportunidad. Entonces para mí va a ser intentar cosas que antes no me hubieran dejado intentar, porque el noticiero, a diferencia de un programa de opinión personal que lleva mi nombre, busca otras distancias. Ahora estamos hablando con el canal de un programa para mí el año que viene”, reveló.

Para profundizar sobre el futuro de la periodista y conductoria, Laura Di Marco indagó si iba a reperfilar su rol. “Sí, voy a reperfilar”, respondió contundente Pérez, confirmando que dejará la conducción de Telefe Noticias para darle un vuelco a su carrera pero sin irse de Telefe. Respecto a cómo será su nuevo programa, señaló: “Estamos viendo. Por supuesto que también están algunos trabajos especiales que estoy haciendo para el noticiero, así que yo lo vivo como una oportunidad. A parte hace treinta y pico de años que hago noticiero”.

Para conseguir una respuesta clara, Di Marco repreguntó: “Entonces, ¿vas a dejar el noticiero?”. “Hoy sí. Esto es nuevito, pero es así”, contestó Cristina. “¿El programa es político o no es político?”. “No te puedo decir de qué va a ser porque si no me matan, pero también es tiempo de renacer, como mi libro”, dijo Cristina Pérez mientras mostraba la tapa de su flamante libro.