Cristina Pérez explicó cuál será su futuro en Telefe Noticias si su pareja, Luis Petri, gana las próximas elecciones. Es el que el exdiputado nacional por la provincia de Mendoza es candidato a Vicepresidente de la Nación en la fórmula que encabeza Patricia Bullrich en la lista de Juntos por el Cambio. Y la realidad es que, desde que se anunció su postulación, la periodista tuvo que dejar de presentar los segmentos electorales en el noticiero que conduce desde hace años junto a Rodolfo Barili en el prime time del canal de las pelotas.

“No es un pedido, sino es un reglamento interno con el que todos estamos de acuerdo”, aseguró la periodista en diálogo con Socios del Espectáculo al ser consultada por su ausencia en la trasmisión especial que se hizo con motivo de las PASO el último 9 de julio. “¿En el caso de que gane tu pareja, ¿dejarías de ser la conductora del noticiero?”, quiso saber entonces el cronista Walter Leiva. Y Cristina se encargó de dejar muy en claro cuáles son sus prioridades en este momento de su vida.

Así, dejando explicando que estaría dispuesta a dar un paso al costado, Cristina aseguró: “Seguramente haría otra cosa en el canal. Otro tipo de programa. Pero tampoco eso para mi es algo que me preocupe. No hay una opción. Es mi marido. Yo amo a mi marido. Y me pone ante una posibilidad de cambiar y a eso no le tengo miedo. Yo hago muchas cosas y, desde el periodismo, podemos encontrar muchos caminos”.

En ese sentido, Pérez explicó: “Hace 30 años que hago el noticiero. Lo amo. Pero también, si surge una situación de vida, no es que hay una opción para mi. Mi elección de vida es con mi marido, es mi amor. De un noticiero sos la cara y yo me pase la vida siendo ‘la cara de’. Ahora tengo que ser mi cara, ¿entendés? Yo nunca hubiera dejado un éxito, pero si la vida me pone esta encrucijada, tal vez me esta dando un mensaje la vida. Y la moneda esta en el aire. Soy una persona que trabajo desde los 14 años y voy a seguir trabajando. Me reinvente mil veces. Y me voy a reinventar las veces que sea necesario porque la vida es reinventarse”.

En relación a un posible rol de “primera dama” de la política, Cristina optó por ser cauta. “No sé, vamos a ver. Esto no me lo voy a planear hasta que eventualmente ocurra. No sabemos. Y me parece que sería soberbio, poco inteligente, ponerme hoy un traje que no tengo. Con lo cual vamos a dejar que la vida decida”, dijo sin querer detallas si se ocuparía o no de alguna actividad oficial.

Finalmente, consultada por la reciente relación entre Fátima Florez y Javier Milei, la periodista destacó que la humorista “tiene una carrera por si sola”. Y dejó en claro que no le parecía incompatible su actividad con la del economista. “Se puede congeniar. Hasta me parece un poco machista que se vea de otra manera porque tanto ella como yo tenemos una historia anterior. Y yo pienso por mi misma. Nadie podía pensar que a mí me dice alguien qué pensar. Y a ella menos porque, aparte, uno se juega en lo que el publico espera de nosotros. Con lo cual tenemos el juez mas preciso. Así que, en ese sentido, creo que esta es una prueba de confianza, pero justamente ahí en lo que mejor sabemos hacer las mujeres esta en las respuestas de como hay que seguir el camino”, concluyó Pérez.