Luego de que Eugenia "China" Suárez compartiera una tierna foto de su panza de seis meses de gestación junto a uno de sus perros, las críticas sobre la estética de su piel no tardaron en llegar.

Aunque muchos de los comentarios fueron negativos, una fan le escribió: "¡Aguanten las estrías, China!". De mal humor con la opinión hostil de sus seguidores, Eugenia respondió contundente: “Tengo estrías desde que tengo 15 años, pero no me molestan en lo más mínimo. No es por el embarazo”.

Domingo ✨ Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 5 de Nov de 2017 a la(s) 12:15 PST

Parece que la China tiene muy en claro que es una mega diosa y espera a su segunda hija junto a Benjamín Vicuña en paz y sin engancharse con los comentarios maliciosos en las redes sociales.

Fuente: Pronto