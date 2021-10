Hay equipo. De izq. a derecha, Ivana Sillero, Daiana Kaziura y Lisa Navas, junto a sus hijos.

"Cómo ser mamás sin morir en el intento" es lo que Daiana Kaziura, Lisa Navas e Ivana Sillero se plantearán en el primer programa esta tarde en Radio Sarmiento (a las 20 hs). "¡Maaa!... bendito caos" se titula el envío creado por estas tres mujeres, periodistas de DIARIO DE CUYO, que prometen contar, con total honestidad y humor, algunas de las experiencias personales sobre el camino que transitan siendo madres jóvenes con hijos chicos (de entre 4 y 9 años) como un disparador para hablar con profesionales de distintas ramas que ayuden a encontrar respuestas a las dudas más comunes que surgen en la crianza de los hijos.



La idea comenzó a cobrar forma un día que consiguieron salir solas. "Charlábamos y les conté que tenía ganas de tener un espacio donde las madres pudiéramos decir en voz alta eso que nos da vergüenza, pero cuando lo decís te das cuenta que estamos todas en la misma situación y que no hay razón alguna para avergonzarse" dijo Ivana. "Nos dimos cuenta de que no había una oferta similar. Entonces nos pareció un buen producto para hacer radio y a la vez demostrar que a todas nos pasan cosas similares", redondeó Lisa.



"La idea es que el programa sea un lugar de encuentro, para compartir experiencias y que las oyentes podamos describir la maternidad real, no como se ve en una publicidad que todo es felicidad y armonía, porque claro que hay momentos lindos y están esos en los que una siente que no puede más, que necesita ayuda, o que quiere desaparecer" comentó Daiana.



Las tres tienen distintos estilos de encarar la crianza de los chicos y por eso creen que esas posturas diferentes es lo que le dará riqueza al intercambio. Para definir su modo de ser madres cada una se eligió un adjetivo: Lisa, estricta; Ivana, relajada; y Daiana, obsesiva.



"Creo que programa tras programa nos vamos a dar cuenta hasta dónde podemos compartir de nuestra forma de crianza, porque mostrarnos tal cual somos en casa significa entrar en un ambiente muy privado y a la vez, un espacio que es muy criticado por otras madres (me incluyo) que creemos tener la receta de la perfección", admitió Lisa.



Las chicas dieron a sus peques bastante protagonismo en el proyecto, porque no sólo posaron felices en las fotos de promoción del programa sino que también grabaron con sus voces algunos copetes. También fueron parte desde la misma cocina del ciclo, porque mientras hacían las reuniones de producción, los niños jugaban alrededor. Daiana cuenta que su hijo mayor le preguntó si quería que le "spameara" el programa (término que refiere a difundir de manera masiva por redes) entre sus compañeritos; Catalina y Juana, las hijas de Ivana, fascinadas cuentan a todo el mundo sobre el programa de su mamá y de qué trata; y Francisco vivió la producción con mucho entusiasmo y como si fuera un juego, pero le pidió a Lisa que no vaya a contar intimidades que lo hagan pasar vergüenza.



"Pensamos que este es muy buen espacio para mostrar que no estamos tan locas. Y que, cuando sentimos ganas de 'matar' a nuestros hijos no somos malas mamás, sino que somos mujeres que vivimos en una época donde las exigencias para ser buenas madres, buenas trabajadoras, independientes y empoderadas son demasiadas" apuntó Lisa. En el mismo sentido sumó Daiana: "No somos iguales a nuestras madres, no criamos igual a nuestros hijos como nos criaron, las circunstancias son distintas".



Aunque se enfocan en la mirada femenina de la crianza, aseguraron que esperan que no sólo mujeres se sientan identificadas, sino también los padres y todo aquel que tiene niños a su cargo.