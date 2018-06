Inés Estévez fue Invitada al programa Pamela a la Tarde para hablar sobre el compromiso de un grupo de actrices con la despenalización del aborto y cuando David Kavlin intentó llevar la conversación al terreno de la polémica, ella le paró el carro.

"Te llevo a algo más frívolo, pero si se quiere no tanto porque también es una cuestión de género, ¿Tenés una mirada tomada con respecto a lo que pasó con Darín y Bertuccelli?", preguntó el panelista y cuando Inés contestó que ella no iba a hablar de personas y que no quería que se "distraiga la mirada" de la ley, Kavlin insinuó que le esquivaba a la pregunta.

"No te la evado, sé que estamos en un programa que tiende a generar ese tipo de polémicas, no evado", dijo Estévez y Pamela se ofendió con su comentario y dijo: "No me gusta que digas eso. No sería cierto".

"No te sientas mal, pero estuvieron polemizando desde que llegué hasta que comencé a hablar. No está mal, es un programa que atiende a un público al que le copa eso. A mí no me copa eso. No estoy evadiendo, no soy una persona que evada, así como a vos te cae mal que yo diga que es un programa que tiende a la polémica, a mí me cae mal que me digas que evado, conmigo no se jode en ese sentido, me importa tres carajos, y lo digo así, que se necesite hablar de una cosa que distrae del tema fundamental que es la sanción completa de la ley del aborto", sentenció.