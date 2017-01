Las redes sociales suelen condenar a las estrellas por alguna foto que suben. En este caso, el blanco de las críticas fue Zaira Nara.

En las últimas horas, la joven quedó presa de lo que tanto quiso evitar. A través de Instagram, la conductora de "Morfi Café" publicó una foto de su marido, Jakob von Plessen, llevando a la pequeña hija Malaika y las opiniones a favor y en contra no se hicieron esperar.

#MaliTango #Jakotango Una foto publicada por Zaira Nara (@zaira.nara) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 8:09 PST

"No puede respirar", "se está asfixiando", "Se dieron cuenta que tiene la cara tapada marmotas" y "Ay! por favor no podés llevar a esa bebé así por Dios . Abrazala. No me gusta ese papá campesino!!!" fueron algunos de los comentarios que se mostraron contra el porteo ergonómico.

Mientras por otro lado, las defensoras de este método de transporte dijeron: "Está perfecto como la lleva. Esa es la posición correcta y la mochila correcta" y "Genial ese papi llevando a la bebe cómoda y cerca de su cuerpo". Lo cierto es que el debate quedó planteado, ¿vós que pensás?

Fuente: Telefe