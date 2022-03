Después de tantos años de reclamos por más inclusión de las minorías, la Academia de las Artes de Hollywood eligió renacer de las cenizas como el ave Fénix, tras la pandemia, con una amplitud que se vio reflejada en los premiados y en la ceremonia.



De nuevo en el Dolby Theatre en Hollywood de Los Ángeles se desarrolló la 94 edición de los premios, con un ambiente relajado, mesas y claramente menos invitados. Televisada por ABC y con la idea de recuperar los niveles de audiencia que tenía años atrás, sacaron del horario televisivo ocho rubros técnicos, que fueron entregados antes del inicio de la transmisión, decisión que no habría sido bien recibida por la comunidad de artistas. Así, en la primera parte de la noche, Dune se llevó cuatro estatuillas: Mejor Sonido, Banda sonora original, Edición, Diseño de producción. El Mejor cortometraje animado fue The windshield wiper, el mejor cortometraje The Long Goodbye, y el documental: The Queen of Basketball. El mejor maquillaje fue para The eyes of Tammy Faye.



La fiesta también regresó con la costumbre de tener 'host' después de tres años sin conductor oficial. Y esta vez por primera vez en la historia de la Academia fueron tres mujeres las que oficiaron de presentadoras. Wanda Sykes, Amy Schumer y Regina Hall, tuvieron una participación chispeante y sólida.



Ariana De Bose ganó como mejor actriz de reparto por su trabajo en Amor sin barreras y se convirtió en la primera artista abiertamente en llevarse la estatuilla. Emocionó a todos con su discurso de reivindicación y de sueños cumplidos.



Y Dune, la épica de ciencia ficción dirigida por Denis Villeneuve siguió arrasando sumando dos premios más, en Fotografía y Efectos especiales.



La música estuvo presente de la mano de Billie Eilish y Beyoncé, que cantaron las canciones nominadas, Sebastián Yatra cautivó con Dos oruguitas y Luis Fonsi y Becky G interpretaron la taquillera "No se habla de Bruno', del filme Encanto que ganó como mejor película animada.



Gran emoción causó el triunfo de Troy Kotsur como mejor actor de reparto por CODA, porque además es el segundo intérprete actor sordo en ganar en toda la historia de los premios.La elegida entre las producciones internacionales fue la japonesa Drive my car.



Al cierre de esta edición aún restaba conocer cuál de las 10 producciones ternadas (Belfast, CODA, No mires arriba, Drive My Car, Dune, El método Williams, Licorice Pizza, El callejón de las almas perdidas, El poder del perro, West Side Story) sería elegida como la mejor de todas.

PERLITAS



De nuevo alfombra

En la alfombra roja los artistas brillaron, se los notaba felices de volver al derroche de glamour que la meca del cine acostumbraba a tener antes de la irrupción del coronavirus. Saludos, selfies, con más distancia, pero no faltaron. El rojo y el negro fueron los colores más elegidos.



Enojo por cambios

Porque además fue necesario comenzar con el ingreso de los invitados una hora antes y algunos de los artistas, como Jessica Chastain ya habían anunciado de antemano que no darían entrevistas para no perderse la entrega de los premios técnicos.



Apoyo a Ucrania

La guerra no estuvo ausente. Jason Momoa usó un pañuelo con los colores azul y amarillo de la bandera ucraniana . "Es realmente, realmente extraño estar aquí en esmoquin, sabiendo lo que está pasando en Ucrania", dijo el productor de "El poder del perro" Emile Sherman.



Inspiración

Al ganar como mejor actriz de reparto, Ariana DeBose, también agradeció a la "inspiración divina" de Rita Moreno, quien ganó el premio a mejor actriz de reparto en 1962 por interpretar también a Anita en la versión original del musical.