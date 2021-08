La idea que se venía gestando hace más de un año por fin pudo concretarse ahora, por la iniciativa de la solista de rock Guadalupe de la Fuente, quien realizó una convocatoria para colegas de otros estilos musicales para que realicen lanzamientos audiovisuales de forma colaborativa. La idea fue articular para tener mayor visibilidad y promoción autogestionada. Así fue como surgió este primer ciclo digital donde, a través de Youtube, se publica un videoclip cada 15 días, con una consigna: que sea lo más auténtico posible y sobre todo, que tenga una identidad local; por eso cada presentación tendrá como escenario alguna locación o paisaje reconocible de la provincia.

El primer video, listo para disfrutar, es el cover de "Tu nombre y el mío", una reversión del hit de Lisandro Aristimuño que fue grabada a orillas del río San Juan, metros antes de ascender al Dique de UIlum, protagonizado por la propia Guadalupe, Vitto Gallardo y el guitarrista Carlos Santana. El resultado superó las expectativas y la cantante lo expresó en diálogo con DIARIO DE CUYO: "Nuestra intención es poder compartir con los colegas de otros ritmos que podamos demostrar lo mejor de nuestro talento, con música original o reversiones de la música popular argentina. Lo bueno de esto es que todos consensuamos de manera colectiva el lugar a filmar y la canción que vamos a interpretar. Cuando los conocí a Carlos y a Vitto por las redes, los invité y tratamos de hacer esta fusión lo mejor posible y al final nos encantó cómo resultó". Ponerse de acuerdo no fue difícil para ellos y tras ensayos salieron a grabar: "Los arreglos salieron naturalmente y tuvimos química de inmediato", agregó De la Fuente.



Trabajar de manera colaborativa no es nuevo en la industria de la música y en especial entre los músicos emergentes. Pero la escasez de recitales y festivales masivos, restringidos por la pandemia, agudizó la mirada en este tipo de producciones. Al principio de la cuarentena fue por Instagram, por Zoom o Facebook Live. Pero para lograr una calidad que estuviera a una altura más profesional se fueron buscando alternativas más adecuadas. Por eso el vuelco que dieron los músicos en diferentes ámbitos fue notable. Ya no rinde tanto -sostienen- estar varios meses preparando en un estudio de grabación un álbum discográfico, con todo lo que implica. Sin tener los shows en vivo para promocionarlo, quedó como recurso más efectivo producir sencillos con su correspondiente videoclip. Y en este caso, que varios solistas se unan, pueden hacer una interesante diferencia.



"Nos resulta más conveniente trabajar así, porque llegamos de modo más fácil a otros públicos nuevos con nuestros repertorios. Esta nueva generación de músicos está transitando este camino ahora, que nos da mejor alcance, porque agarro mi teléfono y con un botón muestro en un instante mi trabajo a cualquiera, en cualquier parte del país, sobre lo que estoy haciendo. Incluso gracias a la tecnología, podés sacar tu propio álbum digital desde tu casa con el equipo adecuado. Para mí es un cambio crucial, una herramienta que nos da muchas puertas para abrir y ser escuchados en otro lado", reflexionó Guadalupe.



Actualmente los músicos locales coinciden en que es mucho más práctico y hasta económico estrenar un videoclip cada uno o a tres meses, que elaborar toda una producción discográfica. Por ejemplo, para un audiovisual, los artistas deben pensar en un presupuesto base de 10 mil o 15 mil pesos, sin contar la grabación de la banda sonora (aproximadamente un estudio cobra en promedio unos $400 la hora de sesión); con la tarea de producción, edición y masterización, el material puede alcanzar los 20 mil pesos y desde ese valor, puede aumentar si se añade vestuario, locación o un desarrollo más complejo. En cambio, para la elaboración de un disco completo de 10 tracks el presupuesto puede rondar entre 80 mil o 100 mil pesos, dependiendo de varios factores que pueden incluso encarecer más aún la producción si se pretende replicar copias en formato físico.



De cualquier manera, este giro en el modo de producir para los artistas noveles o autogestionados trae consigo la inevitable formación en otras disciplinas por fuera de lo musical. Desde cómo pararse y cantar ante una cámara, dominio corporal, gestualidad y hasta marketing digital. "En su momento me costó mucho adaptarme, pero como nueva experiencia nos hace entrar a todos en un circuito importante. Hoy es así, hay que aprender actuación, postura, maquillaje, cómo vestirse, como interactuar con el compañero. Lo aprendemos a la fuerza y es un proceso que nunca termina, porque lleva mucho tiempo gestionar la carrera y uno se va puliendo en la cancha", comentó la artista.



El ciclo tiene el plan de preparar tres videos más, en principio, que tendrán las intervenciones de Mauri Romarión, Tinto Delaude, La Reina Roja y Javier Costilla, entre otros; y los mismos podrán verse todos por el canal de Guadalupe de la Fuente; pero el canal estará abierto a nuevos materiales y grabaciones que paulatinamente se irán habilitando con más solistas.

Ellos dicen

Guadalupe de la Fuente - Cantante

"Estas nuevas experiencias nos hacen entrar en un circuito importante. Que nos unamos como artistas y compartamos nuestras producciones hará que crezcamos más en comunidad. Es una opción que no todos pueden o quizás no quieran, pero muchos estamos pasando por lo mismo. Me parecía apropiado invitar y sumar".



Carlos Santana - Guitarrista

"Vivimos tiempos en los que ya no tenemos los mismos escenarios que antes, entonces estas experiencias benefician a ambas partes porque al colaborar, los públicos también se comparten. Eso ayuda a renovar la audiencia. Esta nueva realidad atraviesa tanto a los consagrados como a los que no tienen tanta popularidad, la nueva era en las redes sociales marca eso".



Vitto Gallardo - Cantante

"Es una tendencia que no es nueva pero ayuda a compartir de ambos lados lo que hacemos. La experiencia es distinta al show en vivo, pero la adrenalina es la misma a la hora de transmitir desde lo personal ante una cámara. Creo que Guada planteó como artista independiente, este proyecto para poder integrar a más artistas a unirse a este ciclo".



Mauricio Romarión - Cantautor

"Tener un videoclip hace mucho tiempo atrás era casi imposible para músicos como nosotros. Ahora hay muchas posibilidades para hacer viable un proyecto y es más económico de concretarlo en poco tiempo. Aunque lo más caro suele tener mayor nivel profesional, nos podemos desenvolver y hacer un buen producto sin necesidad de gastar en tantos recursos".



Tinto Delaude - Cantautor

"Estoy haciendo un disco con otros artistas y a partir de eso compongo una canción nueva con el estilo de cada uno de los invitados. Por eso compuse en base a la idea y al blues que Guadalupe usa y así cruzamos ambas producciones. Lo divertido es que mi público la escucha a ella y su público me escucha a mí. Vale la pena poner todo el esfuerzo a un tema individual y que guste y pegue".