El domingo por la noche tuvo lugar una nueva ceremonia de 76ta. entrega de los Globos de Oro, importantes premios que entrega la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood a lo mejor del cine y la TV. Galardones que abren la temporada de premiación en Hollywood pero que además, para muchos especialistas, van digitando lo que sucederá cuando esta temporada alcance punto caramelo, cosa que sucederá con los Oscar, el 24 de febrero. Y, claro está, sugieren lo que no hay que perderse a la hora de sentarse frente a una pantalla. La gala -cruzada por temáticas como el Time up (contra el acoso) y las minorías; y con fuerte color latino- transcurrió entre distintas emociones: desde los "¡era cantado!' que se escucharon cuando nombraron al director mexicano Alfonso Cuarón por su Roma, o a la serie dramática The Americans; hasta las caras de sorpresa que se vieron cuando la biopic de Freddie Mercury le arrebató el título en la cara a Nace una estrella, que entró con todos los honores y sólo se llevó una estatuilla; algo similar a lo que le sucedió a Bill Hader (Barry), otro gran candidato a quien Michael Douglas (The Kominsky method) le quitó el premio actor de comedia de TV.



Aquí un pantallazo de lo sucedido en la premiación que, con vencedores y vencidos; y más "repartido' en tele que en cine, estuvo bajo la atenta mirada de los fans, quienes entre protestas y aplausos esperan los estrenos que faltan y van haciendo las apuestas para el mes próximo.





Roma

Mejor película extranjera y mejor director para Alfonso Cuarón -que agradeció a Netflix el empujón-, sigue firme en su carrera por el Oscar, y muchos aseguran que obtendrá el primero para México. La película cuyo nombre alude a un exclusivo barrio, tiene ingredientes atractivos: está filmada en blanco y negro; e inspirada en la infancia del director, desde donde se transforma en un retrato de su tierra, marcadas por grandes contrastes.



Bohemian Rhapsody



Fue, con dos premios, una de las grandes ganadoras de la noche. La biográfica de Freddie Mercury obtuvo dos importantísimos galardones como mejor película (drama) y mejor actor (Rami Malek); y dejó a "Nace una estrella' con las ganas de llevarse el título principal. Está producida por los integrantes del grupo Queen -Brian May y Roger Taylor estuvieron presentes en la ceremonia- y su fuerte es un protagónico memorable.





Nace una estrella

El film protagonizado por Lady Gaga y Bradley Cooper (debutando en la dirección), era uno de los súper favoritos, con cinco nominaciones y el pulgar arriba de la crítica. Sin embargo, la remake del clásico -que ganó dos Globos en 1955 y cinco en 1977 (con Barbra Streisand)- sólo se llevó un premio, a mejor canción del año por Shalow. El elenco se mostró feliz, pero lo cierto es que fue el gran globo pinchado de la velada.



Green Book



Cinco nominaciones tenía el film de Peter Farrelly que llegará a Argentina a mediados de febrero, y se llevó tres muy codiciados: a mejor película (comedia o musical), guion y actor de reparto; con lo que se colocó además en la cabeza del podio. Protagonizada por Viggo Mortensen y Mahershala Ali, gira en torno a Don Shirley, pianista de origen jamaiquino, y su vida en los años "60, en medio de una fuerte segregación racial.





Vice



El vicio del poder (también llamada así), de Adam McKay, trata sobre el exvicepresidente estadounidense Dick Cheney, encarnado por Christian Bale, quien hizo un curioso (y jocoso) agradecimiento: a Satán, por darle inspiración para retratar a Cheney. Nominada como comedia o musical, partió como favorita con la mayor cantidad de chances (seis) y ganó una, a Bale, que tiene una transformación impactante.

Spider-Man: Un nuevo universo



El film de Marvel -que estrena esta semana en el país- venía con muy buena reputación. Así y todo, no deja de ser sorprendente que ganara como mejor película de animación, desbancando a números puestos como son los films de Disney y Pixar: Ralph WiFi e Increíbles 2, entre otras. Filmada como si fuera un comic, con muchos efectos, acción y buenos personajes, los fanáticos todavía están vitoreando la decisión de la Asociación.

Los ganadores



CINE



Drama: Bohemian Rhapsody

Musical o comedia: Green Book

Actor, drama: Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Actriz, drama: Glenn Close (La esposa)

Actor, musical o comedia: Christian Bale (Vice)

Actriz, musical o comedia: Olivia Colman (La favorita)

Actor de reparto: Mahershala Ali (Green Book)

Actriz de reparto: Regina King (El blues de Beale Street)

Director: Alfonso Cuarón (Roma)

Guión: Nick Vallelonga, Brian Currie y Peter Farrelly (Green Book)

Película de habla no inglesa: Roma (México)

Película animada: Spider-Man: Un nuevo universo



TELEVISIÓN



Serie, drama: The Americans (FX)

Actor, drama: Richard Madden (Bodyguard)

Actriz, drama: Sandra Oh (Killing Eve)

Serie, musical o comedia: The Kominsky method (Netflix)

Actor, musical o comedia: Michael Douglas (The Kominsky method)

Actriz, musical o comedia: Rachel Brosnahan (La maravillosa Sra. Maisel)

Miniserie o película para TV: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story (FX)

Actor, miniserie o película para TV: Darren Criss, (The Assassination of Gianni Versace)

Actriz, miniserie o película para TV: Patricia Arquette (Escape at Dannemora)