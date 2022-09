Faltan pocos días para el estreno de "Y que todo arda" y el elenco de intérpretes sanjuaninos, el equipo técnico y dirección se encuentran ensamblando las partes de una gran puesta escénica que podrá verse concretada el próximo 10 de septiembre. La comedia dramática es una coproducción del Teatro Nacional Cervantes y el Teatro del Bicentenario, fruto de una convocatoria federal realizada el año pasado. A partir del texto escrito y presentado por Juan Francisco López Bubica y planteado como propuesta junto a Ana López y José Meni, la obra fue seleccionada de entre 177 proyectos presentados en el marco de la convocatoria abierta del TNC Produce en el país.



En el interior del coliseo local, desde julio de este año, el equipo artístico y técnico se encuentra trabajando y conviviendo, son muchas horas de ensayo y producción. Ahora empezó la fase decisiva para llevar todo lo estudiado al escenario mayor del TB. En este momento, los operarios van montando una enorme escenografía y tiene lugar la instalación y configuración del sistema lumínico y sonoro. Al mismo tiempo, el elenco está haciendo el reconocimiento del espacio escénico y probando el vestuario. El andamiaje de una gran maquinaria se puso en marcha y todo el grupo humano se encuentra concentrado y expectante para el Día D. DIARIO DE CUYO fue testigo de la labor puertas adentro.



Desde la cocina artística, el director manifestó la ansiedad y alegría que flotan en el aire de cara al estreno: "A partir de esta experiencia se van a plantear nuevos desafíos. Siento que la falta de profesionalización y de producciones de esta envergadura en la provincia hizo que trabajar con tanta intensidad sea difícil para los intérpretes. Al no estar acostumbrados, quedaban agotados. Son necesarias más políticas culturales que apunten a la formación de actores, porque si bien el Bicentenario tiene programas para bailarines, es poco lo que hay para actores. Ojalá esta obra marque un antecedente importante. Hoy tenemos textos buenos, actores preparados, directores y técnicos. Sería ideal que este trabajo sirva para abrir un camino. No sé si un elenco estable como en otras provincias, pero que vengan varios proyectos al año de este calibre", dijo el director.



En cuanto a la elección del espacio, la propuesta sanjuanina encontró en la sala del TB -por su magnitud y capacidad técnica- la ideal para montar el proyecto. Se acudió a la coreografía de Victoria Balanza, el diseño de sonido de Gabriel Dávila Kurbán, el de iluminación de Tachi Sáez, vestuario de Tania Viglione y escenografía de Negra López. "Decidimos jugarnos para un montaje a lo grande. Por eso, se hizo un convenio entre el Teatro del Bicentenario y el Teatro Cervantes, porque consideramos que es la única en San Juan la adecuada para que se estrene en la provincia", señaló también Bubica.

El hecho que la obra seleccionada por el jurado del Cervantes esté integrada por artistas y técnicos sanjuaninos; y que se estrene primero en la provincia de origen, resulta trascendental para el cuerpo artístico. Pero también tiene otra relevancia, por primera vez, desde que se fundó el TB, la sala principal tendrá una producción teatral de envergadura, con un elenco local. En el casting se presentaron más de 60 postulantes y se buscaron particularidades de cada actriz y actor necesarias para cada rol. De esta manera se conformó con Javier Cerimedo, Anahí del Valle, Andrea Huertas, Silvio Guevara, Lulo Milán, Raúl Páez, Matías Puigdengolas y Guillermo Teroel.



Cerimedo, quien estuvo alejado de la actuación durante un tiempo, contó a este medio la experiencia que vivió en un extenso proceso de entrenamiento: "Es la primera vez que el teatro tendrá una obra con cartelera de artistas sanjuaninos desde que se fundó. Siempre se hizo ópera y ballet. Esto me parece bisagra. En lo personal me entusiasma volver al teatro y en estas condiciones es un mimo al oficio del actor independiente". Por su parte, Huertas apeló al clima de unión que reina en el elenco: "Es un reencuentro con gente que hace mucho no nos veíamos la cara. Es un grupo muy amoroso, nos llevamos muy bien, muy homogéneo y con mucha energía. Expectantes estamos con buena vibra para que el producto llegue a escena". Matías Puigdengolas, uno de los más jóvenes del grupo quien interpreta a Jean Paul, uno de los roles protagónicos, expresó: "Esperamos que la gente lo disfrute. Estoy muy feliz por este teatro que hacemos y por lo que se es capaz de lograr, con una producción de este calibre".



DATO

"Y que todo arda". Estreno sábado 10 de septiembre. Otras funciones jueves 15, viernes 16 y sábado 17 de septiembre, 22 hs. Localidades: $600. Disponibles en la boletería y en Tuentrada.com