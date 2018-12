El tercer encuentro de músicos solidarios que organiza el ciclo radial de LV5 "A todo o nada" se dará muy pronto. Quedan pocos días y el reloj ya va en cuenta regresiva. Afinando los últimos detalles, en el estudio de ensayo de Lucio Flores va concluyendo un proceso que se intensificó semanas atrás. Tal como en las ediciones anteriores, sucede que al trabajar con un número importante de músicos e intérpretes, la labor de organizar un espectáculo de tales características, tratando además de innovar en los géneros y repertorios, implica siempre nuevos desafíos; y aún más si la intención es consolidar una instancia superadora. Así lo entiende Lucio Flores, quien se puso al hombro el armado musical: "Siempre tenemos la idea de incorporar algún condimento en todo lo que hacemos y este año no fue la excepción. Quisimos darle un giro a las versiones de temas sanjuaninos. Acá nos planteamos sacar no sólo a los cantantes, sino también a las canciones de su zona de confort. Por supuesto que también ponemos ojo a la puesta, porque es muy importante, pero musicalmente es mucho más rico; y en lo artístico agregamos el doble de músicos en escena. Es una locura que no para nunca", contó entusiasmado el tecladista.



Pero lo que destaca Flores, más que el resultado, es el proceso: "Para mí todo es hermoso, traumático y con muchos nervios por momentos. Pero es en la cocina previa donde se saca el jugo de todo. Aprendemos del otro, compartimos ideas y cambiamos situaciones. Ahí se da la magia. Confío mucho en los músicos que trabajan en esto, los admiro a todos, porque es un verdadero "dream team"', se explayó, y concluyó, que si bien lo técnico y lo sonoro son factores importantes para el espectáculo, él cree más en el ejecutante: "Si tocás con el alma, la gente lo siente aunque el sonido pueda ser malo, o al revés; podés sonar muy bien, pero si el artista no conmueve, entonces no pasará nada".

El dato

Por vos 2018 será el 9 de diciembre a las 21 hs en el Teatro del Bicentenario, a beneficio de la Orquesta Escuela. Las entradas cuestan $200, $250, $300 y $350 y están en venta en la boletería del teatro, de 10 a 20 hs y el día de la función desde las 17 hs. Pueden adquirirse a través de tuentrada.com.

Para mayor información sobre el encuentro, se puede ingresar a la página de Facebook Porvos Músicos Solidarios y seguir las novedades mediante DIARIO DE CUYO ONLINE.

El espectáculo será grabado en vivo y también transmitido por streaming a través de la web de DIARIO DE CUYO (www.diariodecuyo.com.ar).