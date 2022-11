Montados en una verdadera montaña rusa de emociones y sensaciones -todas lindas- transitan estas horas Cande Buasso y Paulo Carrizo, de cara a la gran gala de los Latin Grammy que tendrá lugar mañana en el Michelob Ultra Arena del Mandalay Bay Resort and Casino, en Las Vegas. Es que los sanjuaninos serán protagonistas de esta ceremonia, la más importante de la música latina, ya que están nominados a Mejor Nuevo Artista por su primer álbum, "Cande y Paulo', fichado por el sello británico Decca Records y grabado en Los Ángeles con el experimentado productor Larry Klein. Como tales, compartirán celebración con figuras de la talla de Bad Bunny, Shakira, Christina Aguilera, Carlos Vives, Elvis Costello, Marc Anthony, Marco Antonio Solís, Rosalía, entre tantos otros.



La joven y talentosa dupla local arribó el fin de semana pasado a la impactante ciudad norteamericana, en medio de un intenso periplo de notas y presentaciones, y se alojaron en el mismo Mandalay Bay.



"Tuvimos una semana intensa de organizar con todo el equipo lo que será nuestra estadía en Las Vegas hasta la noche de la premiere. Hemos estado tocando nuestra música en varios eventos. Uno es un concierto online en nuestro dormitorio del hotel. El programa se llama Room Service y nos parece muy divertido, porque hemos hecho muchos ensayos en habitaciones de hotel y nos recuerda a esos ensayos y a prepararse antes de un concierto!', contó a DIARIO DE CUYO Cande, que junto a su compañero de música y vida, antes de partir rumbo al norte, tocaron en Bebop Club de Buenos Aires, a lleno. "También estaremos en un evento solidario junto a +Los producers+ en colaboración con la fundación de Michael Fox. Esa noche se donarán todos los fondos recaudados para respaldar económicamente investigaciones sobre el Parkinson en todos los laboratorios en Latinoamérica. Y nos hicieron una entrevista para el programa El Gordo y la Flaca (NdeR, de Univisión, uno de los más vistos de la TV hispana de EEUU). Todo lo hemos armado con Industrias Works, que es la empresa con la que estamos trabajando, con Tomas Cookman a la cabeza y nuestro manager y un equipo tremendo de trabajo. Ellos también representan a otros argentinos como Trueno y El mató a un policía motorizado', se explayó la vocalista del dúo que, además, disfrutó del Best New Artist Showcase, importante instancia donde todos los nominados en ese rubro actúan ante líderes de la industria e invitados especiales. "Esa fue nuestra noche y la esperábamos ansiosos', acotaron los chicos, que desplegaron en vivo su aplaudida versión Barro tal vez, tema de Spinetta que un par de días antes ensayaron "in situ' y delante de Elvis Costello, que se quedó a escucharlos.



Previo a eso ya se habían juntado con sus pares para conocerlos. "Para nosotros no son competidores. Es un honor estar a su lado. Hemos escuchado toda la música de todos los músicos que están en la nominación y son muy buenos, nos gusta mucho la música de todos', dijo Buasso. También reparó en ellos Billboard, que publicó un pantallazo de todos los aspirantes a esta categoría sobre la que la industria posa sus ojos, e invitó a los lectores a votar a quien debería llevarse el gramófono. La elección no incide en absoluto en los Grammy, pero sin dudas suma a la hora de la difusión y proyección. "Esta buenísimo, es muy importante, nos encanta que la gente vote', afirmaron.



"Todo ha sido muy intenso desde la nominación. La prensa ha sido muy generosa con nosotros, hicimos muchas notas adentro y fuera del país, pero muchísimas en San Juan. La gente nos ha apoyado y disfrutamos del cariño de todos', marcó la cantante y música desde la cosmopolita ciudad de los casinos y el entretenimiento, sin olvidar sus raíces. "Sentir que nos están acompañando ahí todo el tiempo es un montón, la verdad que se siente en el corazón', agregó movilizada.



Así, a pura adrenalina, con los ojos que no pueden más de ver tanto y el corazón latiendo a mil, transitan esta recta final hacia el veredicto que también inquieta a sus seguidores, amigos y familiares, con quienes comparten a través de las redes cada paso de este mega sueño cumplido. Es que cualquiera sea ese resultado, y aunque obviamente todos esperan lo mejor, los primeros sanjuaninos nominados a un Grammy Latino saben muy bien que estar en esa conversación ya es tremendo galardón, un inmenso logro personal y profesional abonado con pasión, convicción y compromiso.



"Para siempre el álbum tendrá la nominación y eso ya es muchísimo. No esperamos ganar, estamos agradecidos por la nominación. Es un lujo estar aquí. Estar al lado de artistas de tanto nivel es un honor y nos sentimos felices por el reconocimiento. Éstamos muy orgullosos como sanjuaninos, más allá del premio', reflexionaron en voz alta.



El dato

Según la web oficial de los Latin Grammy, la 23ra Entrega Anual se podrá ver mañana por TNT a las 22hs (Argentina) y en HBO Max. También se puede seguir por sus plataformas y redes.