Nacho Ontiveros será el encargado de abrir el concierto del Festival de Guitarras del Mundo. Tocará con su profesor, Marcelo Villegas, quien lo acompañará para la sesión del miércoles que viene.

Impresionó al jurado brasileño del Concurso Violão Souza Lima y a los auditorios del Viva Art Center de Mato Grosso y del Festival Naviraí. Y por si fuera poco, logró la beca de formación de la Jacobs School of Music de la Universidad de Indiana (Estados Unidos) y en febrero de 2022 viajará al Hunter College de Nueva York. En una carrera ascendente y a paso firme, Ignacio "Nacho" Ontiveros, es uno de los concertistas de guitarra más jóvenes que tiene San Juan y se proyecta como promesa a escala internacional. Surgido de la Escuela de Música de la UNSJ, el muchacho de 15 años está a punto de transitar otro hecho artístico que lo enriquecerá. Por primera vez encabezará la cartelera provincial correspondiente a la 27ma. edición del Festival Guitarras del Mundo, que tendrá lugar en el Auditorio Juan Victoria el 3 de noviembre (a las 21hs. con entrada gratuita). Especializado en música clásica y popular, Nacho -alumno de André Espíndola, Juan Almada y de Marcelo Villegas- brindará un repertorio preparado y elegido por él con piezas de Astor Piazzolla, José Merlín, Mariano Mores y Ariel Ramírez. Además, compartirá el escenario con la guitarrista de tango Mirta Álvarez, de Chascomús y con el Dúo Rudi Flores-Ernesto Méndez, reconocida dupla de instrumentistas del chamamé y de los sonidos litoraleños argentinos.



Claro que la elección del adolescente para el festival no fue casual. Los organizadores, en especial el propio Juan Falú (es el curador artístico del encuentro federal), tienen los oídos y los ojos puestos en el trayecto que está construyendo el sanjuanino. "Cuando me llegó la noticia de ser parte del festival me sorprendió mucho y me impactó bastante, porque es uno de los mayores eventos de guitarra que hay en el país y me puso muy feliz", expresó joven guitarrista en diálogo con DIARIO DE CUYO.



Él será el encargado de abrir el espectáculo y su intervención durará unos 30 minutos aproximadamente. El hecho de tocar en la sala del Auditorio y de ser un protagonista de esta prestigiosa cumbre junto a colegas de todo el país, es muy significativo para él. "Empecé a tocar a los 9 años y es lo que vengo trabajando de a poco. Es una tarea y un desafío que voy sumando en cada paso y lo estoy logrando. A pesar de todas las dificultades que trajo esta pandemia, voy construyendo algo que sé que será grande para mi carrera. Estoy tratando de dar lo mejor de mí para aprender y que la gente me conozca", manifestó.



Para esta ocasión, Ontiveros estuvo desarrollando un programa con un contenido accesible y de fácil comunicación con el público: "Armé un repertorio de música nacional porque hace mucho tiempo que la gente no va a un concierto y entonces pensé en ofrecer algo que pueda a agradar a todos con autores importantes y que son grandes referentes en el tango y en el folklore", señaló. En esa línea interpretará Evocación y Zamba, primer y segundo movimientos de la Suite del Recuerdo de José Luis Merlín; Triunfal, de Piazzolla; y Balada para Martin Fierro y Volveré siempre a San Juan, más un tango de Mariano Mores. "Desde que escuché por primera vez a Piazzolla, me atrajo su fuerza y la forma de composición que tiene en sus obras. Ramírez es un autor fabuloso que tiene una obra más linda que otra", explicó Nacho sobre el criterio de su selección. Sin embargo, por su corta edad y por sus deseos de seguir explorando los secretos que tiene la guitarra, busca también sumergirse en el profundo y complejo universo del jazz: "Es un mundo fascinante con sus armonías complejas, es otro lenguaje que lleva mucha improvisación y que me encantaría descubrir", contó. Por eso sigue perfeccionando sus técnicas y habilidades a través de becas, concursos y de los intercambios que está haciendo con profesores de Estados Unidos y con los músicos de Indiana: "Es una puerta de acceso muy interesante. El universo de la guitarra es muy grande y siempre voy abierto, viajando y aprendiendo nuevas culturas", señaló Nacho.

Entre cuerdas y homenajes

En el concierto correspondiente a San Juan para el Festival Guitarras del Mundo, además de Ontiveros se presentá Mirta Álvarez. La concertista de guitarra, oriunda de Buenos Aires, ha transitado prestigiosos escenarios como solista instrumental o como sesionista en orquestas de tango y folklore de maestros como Rodolfo Mederos y Kelo Palacios. Por su parte, la dupla litoraleña Flores-Méndez, tiene una fuerte impronta en la improvisación y arreglos libres de la música de su región, con excelentes críticas internacionales y destacadas performances en escenarios nacionales. Como es tradicional, el festival -organizado en conjunto con UPCN filial San Juan- realizará homenajes a la trayectoria y a la labor cultural local. Este año será el turno del artista plástico Hugo Vinzio, del contrabajista y docente jubilado de la Escuela de Música Daniel Molina; y del fallecido percusionista de San Juan Jazz Band, Ricardo Soria.

Guitarras unidas

En su 27ma edición internacional, el festival volvió a su modo de presencialidad. Con un cronograma federal de conciertos que dura hasta el 7 de noviembre, participan más de 90 guitarristas del país y del extranjero con representantes de España, Irán, Turquía, Siria, Colombia, Chile, Francia, Venezuela y Estados Unidos. El megaevento cuenta con respaldo del Ministerio de Cultura de la Nación, UPCN, Radio Nacional y TV Pública. Guitarras del Mundo nació en el año 1995 y se realiza en más de 30 sedes y abarca una gama de géneros musicales muy diversa: folklores regionales, tango, clásico, jazz, contemporáneo, flamenco, popular, barroco y antiguo. En la edición del 2021, entre los músicos están Laura Stefanile, Rosa Príncipe, David Bedoya, César Angeleri Cuarteto, Néstor Viloria, Claudio Alejandro Mansilla, Ricardo Cianferoni, Arian Houshmand, Dúo Instrumental de Guitarras Celtas, Silvia Castro, Mariana Ortiz, Andrea Zurita, Guitarpa, Cuarteto 4 de copas, Sergio Sanabria, Orquesta Municipal Lxs Escoberxs, Guitarras Patagónicas y el grupo Les Muchaches y más de un centenar de solistas.