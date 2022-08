Foto. Marcos Urisa



Alfonso Claros Uzqueda es arquitecto y acuarelista, pero además tiene una maestría en ciencia del color que cursó en Alemania. Desde ayer está en San Juan para dictar el seminario "Sensación y percepción del color", invitado por el museo Tornambé. "El color no existe y es demostrable, vivimos en un mundo incoloro y solamente el color está en cada persona" dijo en conversación con DIARIO DE CUYO el artista llegado de Cochabamba, Bolivia, y ese es uno de los aspectos que abordará en sus charlas aquí, que serán en el Museo Franklin Rawson.



Como primer ejemplo pondrá el del "daltonismo, que (para no serlo) hay que tener todas las células visuales para ver el color verde y el rojo, entonces, ¿cuáles son los colores de afuera?, ¿cuáles son los que verdaderamente vemos?, por ahí va el curso" apuntó Claros quien durante el seminario hará varias demostraciones con pequeños experimentos y se explayará sobre su propio sistema de color, el "Sistema Uzqueda", que diseñó después de tomar clases con Harald Küeppers, quien fue su maestro en Alemania.



"Como estudiante latinoamericano allá me di cuenta de que era muy complejo esto y quería alivianar la comprensión del uso de este sólido (que es la ordenación lógica de colores en un espacio) que él proponía, el romboedro y entender cómo son percibidos los colores" comentó Claros que además es docente de "Teoría del Color" en la Universidad Mayor de San Simón de Cochabamba.



Como acuarelista, el artista aseguró que profundizar en la teoría le ayudó a "combinar mejor los colores, a utilizarlos con más propiedad, no instintivamente como pintor, sino con mucha con lógica", pero que en definitiva a la hora de pintar, la teoría no se aplica verdaderamente. "¿Qué hago cuando el color no existe, pero lo estoy percibiendo?" se preguntó Claros, que comenzó pintando siendo adolescente y a quien actualmente definen como hiperrealista.



"Trato de escaparme un poco del realismo, tener algo más, tener un plus que no sea simplemente un cuadro realista con una fotografía, el plus de que sea algo más además de que esté bien pintado; entonces le pongo mucho color, un buen papel, unas buenas acuarelas, que respondan a lo que necesito" apuntó Claros, que agregó: "En el fondo lo que hago es buscar pretextos para hacer algo estético, dentro del concepto que uno tiene, aún cuando en el arte actual está el anti-arte, montón de corrientes que no necesariamente buscan la estética".



Claros pasó por distintas técnicas hasta quedarse en la acuarela. "Hice óleos, pastel, dibujo con carbón, pero me quedé en la acuarela por la practicidad, no había que preparar lienzo, es más directo, pero también tiene sus cosas. En la acuarela uno no puede equivocarse, parece fácil pero no; está prohibido equivocarse. Por ahí hay una mancha que quedó y no puedo borrarla y hay que empezar de nuevo" detalló el artista boliviano, que ha visitado anteriormente San Juan y resaltó la cantidad de centros culturales y salas de música que hay en la provincia.



>> EL SEMINARIO

"Seminario Sensación y percepción del color" dictado por el arquitecto y artista Alfonso Claros Uzqueda. Las clases serán hoy, mañana y pasado en el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, de 10 a 12. El seminario está organizado por el museo Tornambé y está destinado a arquitectos, diseñadores gráficos y estudiantes de artes visuales. Arancel $1500. Consultar cupos 264-4234183.correo: tornambemuseo@gmail.com