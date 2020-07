Para aquellos que consideran a las novelas de la tarde dentro de la categoría "cita impostergable", hay un lugar que se convierte en visita obligada, sobre todo en tiempos de pandemia donde, más allá de las flexibilizaciones, se busca entretenimiento desde casa. Vix Pop es un sitio que recopila decenas de culebrones latinos completos, muchos de ellos venezolanos, y donde aparecen recordados títulos que van desde Mi gorda bella a Abigail (la que a fines de los '80 lanzó al estrellato a Catherine Fulop, junto a Fernando Carrillo), pasando por otros como Estefanía (con un joven Puma Rodríguez, la primera en transmitirse a color en Venezuela), La intrusa (un súper clásico de Gabriela Spanic) o La dama de rosa (con Jeannette Rodríguez y Carlos Mata). Un largo capítulo de las tardes y siestas argentinas, hasta que las novelas turcas se adueñaron de la pantalla chica.



Streaming de video legal, gratis y sin restricciones (no requiere suscripción), el sitio ofrece una panzada de tiras, pero también hay películas, series, documentales e infantiles, todos de acceso libre y gratuito.



Dividido en secciones, en Explora hay documentales como La tecnología está deformando tu cuerpo, Cómo logró la humanidad superar las pandemias más letales, Los festivales más increíbles del mundo o Costumbres extrañas, por ejemplo. Póngalo Movies reúne decenas de películas de distintos géneros, entre ellas varias argentinas como Betibú, Carlos Monzón y Chúmbale, además de otras como Solteras indisponibles, Hemingway, La familia de mi ex o La muerte juega a los dados; mientras que MovieMex dispone de producciones solamente mexicanas, como 10 horas para morir, Adiós al sueño americano, Asesinos de narcos o 100% cabrón, por nombrar apenas cuatro. Póngalo series ofrece tiras del tipo Dr G y las mujeres, Tratame bien y Sin tetas no hay paraíso. Y en Kids y familia se pueden encontrar historias para distintas edades, al estilo de Ace Ventura, detective de mascotas junior; Amber la ambulancia, El hombre invisible, Nessie y yo y Car Patrol, entre muchas otras.



Y ahí no se acaba la cosa. Royals es un apartado dedicado a curiosidades sobre la realeza, así como Icons lo hace con estrellas del ambiente artístico. Hacks, por su parte, pone en pantalla otra de las tendencias de épocas de pandemia: consejos y tutoriales varios, desde errores más comunes en la cocina a claves para estar a la moda, pasando por cómo organizar la casa de manera más efectiva. Y además se puede clickear en Glam para tener consejos de belleza y estilo, Yum y Urban food dedicados a los amantes de la gastronomía, Yes I do para saber más de las parejas exitosas del ambiente.



Pero sin dudas, son las largas historias de amores, traiciones y venganzas que tanto le han prodigado a la televisión mundial las verdaderas estrellas de este sitio, ya que las reúne como ningún otro, marcando una diferencia más que valiosa para quienes, control remoto y mate en mano, se meten de lleno en estos intríngulis, los hacen carne y hasta son capaces de discutir desde casa con la malvada de turno... ahora desde el celu o la compu.



El dato

Streaming gratis y sin restricciones, para acceder a sus contenidos hay que ingresar a www.vix.com. También hay películas, series, documentales e infantiles.