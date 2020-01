"Nadie se salva del archivo", recita la famosa frase popular que en este caso podríamos aplicarla a Dady Brieva, una vez más. Sucede que, luego de la polémica entrevista que tuvo con Luis Novaresio en A24 (América) hace dos semanas, donde lanzó la grosera frase a sus opositores políticos "me chupan la poronga" generando repudio público, la impactante nota volvió a reflotar en las redes sociales por un particular detalle que se le había salteado a la audiencia y no era menor.

En la nota que el humorista de Midachi llevó adelante con el periodista rosarino, además de hacer un análisis sobre la ex gestión de Cristina, ensalzar al peronismo y resaltar la figura de Alberto Fernández, entre otras cuestiones, el cómico lanzó una polémica frase que, varios días después fue descubierta y causó la furia de varios, sobretodo, la comunidad homosexual. "Te gusta Cristina?", comenzó picante Dady y recibió como respuesta esquiva: ¿Desde qué punto de vista?.

Por tal motivo, el humorista insistió: "Dale, no te hagás el estúpido", y mientras le causó una profunda risa al conductor de A24 , Brieva redobló la apuesta: "Te estás abriendo, te estás abriendo, saliste del clóset, te estás abriendo, hacete peronista". Sucede que, terminar la charla ahí podría haber sido prudente, pero Dady fiel a su estilo frontal, polémico y directo, caló mucho más profundo en la entrevista y elevó la conversación a otro nivel, que las redes lo consideraron "Homofóbico y desagradable".

"Te hiciste puto ¿no te podés hacer peronista? ¡¡Dejate de joder!!", remató su consejo al rosarino y días después recibió como contestación pública en las redes sociales: "Que desagradable", "que comentario asqueroso", fueron algunos de los mensajes entre los cuales resaltó el de Darío Lopérfido (ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires), quien se involucró contundente: "Esta es la doble moral de los K" y cosechó miles de likes.

Todos coincidimos en que no hay nada más vulgar que un peronista K ✌��nocierto ??? ��



“Te hiciste p… ya te podés hacer peronista” el cara con balcón Dady brieva a Luis Novaresio ��‍♀️ pic.twitter.com/fSKHKdd22n — Liliana (@tdexx22) 7 de enero de 2020